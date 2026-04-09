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La increíble inversión que ha hecho San Carlos para llevar la Garrafa Social a los distritos

La Municipalidad de San Carlos sostiene una gestión con mirada social, priorizando a quienes más lo necesitan y trabajando de manera constante para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

La Municipalidad de San Carlos continúa llevando adelante una de las políticas sociales más importantes para acompañar a las familias sancarlinas: la distribución de la garrafa social a precio subsidiado, destinada a quienes no cuentan con red de gas natural.

A través del área de Acción Social, se vienen desarrollando operativos territoriales en cada distrito y paraje, garantizando el acceso equitativo a este recurso esencial, especialmente en una región del sur provincial donde las bajas temperaturas hacen indispensable contar con calefacción segura durante gran parte del año.

Actualmente, la garrafa social se entrega a un valor accesible de $9.000, muy por debajo de los precios del mercado, donde en muchos casos supera los $30.000. Esta diferencia representa un alivio significativo para la economía de cientos de familias.

Desde el inicio del programa en 2024 —cuando el costo era de $6.000— y hasta lo que va de 2026, ya se han distribuido aproximadamente 19.000 garrafas sociales, con una inversión municipal que supera los $129.000.000.

La distribución territorial ha alcanzado a distintos puntos del departamento: Pareditas, Chilecito, Tres Esquinas, El Cepillo, Chacón, Villa de San Carlos, Capiz, La Consulta, Furlotti y Eugenio Bustos.

Se destaca que estos operativos “puerta a puerta” reflejan una fuerte presencia del Estado en el territorio, con políticas concretas que buscan reducir desigualdades y garantizar derechos básicos.

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