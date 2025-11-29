La increíble historia entre Rami Conti, el joven influencer tombino del momento, y Bizarrap

En los últimos tiempos, en Mendoza emergió la figura de un joven tiktoker que con su particular estilo analiza cada partido de Godoy Cruz. Se trata de Rami Conti. Tal es su magnetismo que su figura trascendió todo tipo de fronteras y camisetas, al punto de ser reconocido incluso por una de las figuras más influyentes a nivel global en la actualidad: Bizarrap, con quien llegó a tener una singular anécdota.

Con tan sólo 12 años, Rami se ha erigido como una de las voces más destacadas del universo tombino. Ya sea por su carisma, la claridad para comunicarse, o porque simplemente comparten la misma pasión por el fútbol, sus seguidores esperan con ansias cada uno de sus análisis.

Sin embargo, la exposición suele traer aparejadas situaciones que no son del todo placenteras. Y Rami, a su corta edad, ya puede dar cuenta de ello.

En un mundo virtual en el que las fake news o la proliferación de perfiles “truchos” en las distintas redes sociales -por citar sólo algunos ejemplos- están a la orden del día, Rami fue víctima de suplantación de identidad en Instagram.

Con su popularidad en la cresta de la ola, alguien creó un perfil en Instagram con su nombre y empezó a subir el contenido que Rami hacía en TikTok. Y como era de esperarse, la cuenta comenzó rápidamente a ganar seguidores.

Rami Conti la rompe en TikTok con sus análisis futboleros.

Fue en ese punto en el que apareció la figura de Bizarrap. Tal es el nivel de viralización del contenido de Rami, el productor musical hizo un comentario en una de las publicaciones de esa cuenta de Instagram: “Grande Rami“, fueron las palabras utilizadas por Biza.

Al ver esto, el joven influencer tombino tomó la determinación de escribirle por privado al productor musical para aclararle la situación: “Biza, yo no soy dueño de esa cuenta y alguien está usando mi material“.

Lo que no sabía Rami es que ese simple mensaje derivaría en una respuesta tan inesperada como emocionante: Bizarrap le aseguró que lo iba a ayudar a resolver su problema con la cuenta.

“Durante un mes hablamos todos los días con Bizarrap. Él me decía que estaba chamuyando al dueño de la cuenta para que me la dé, que no podía hacerle eso a un chico“, le relató Rami a TN.

Tal fue el nivel de compromiso del afamado productor musical que hasta llegó a prometerle al creador de la cuenta falsa que hacer un video dedicado a su familia y no revelar su identidad, todo a cambio de que le diera el perfil a Rami.

Capturas de pantalla de la conversación de Bizarrap y el creador de la cuenta falsa (Gentileza de familia Conti).

Finalmente, el impostor accedió a devolverle el perfil a Rami, quien pudo recuperar el perfil de Instagram. Lejos de adoptar una postura revanchista, el joven creador de contenido se mostró tan comprensivo como inocente: “Igual era bastante buena onda el muchacho que hizo la cuenta falsa“.

Con esta suerte de mal trago ya en el pasado, y con el horizonte lleno de proyectos, Rami no se olvida de quien lo ayudó, y hasta se ilusiona con un posible encuentro: “Yo quiero conocer en persona a Bizarrap“.