La incomodidad de Cornejo: deberá mostrarse con Adorni en pleno escándalo del funcionario nacional

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quedará este jueves en una situación políticamente incómoda: tendrá que compartir escenario y foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justo en el momento de mayor desgaste del funcionario nacional por las denuncias vinculadas a bienes no declarados, viajes en avión privado y cuestionamientos patrimoniales.

La visita de Adorni a Mendoza será para inaugurar el Parque Solar El Quemado, en Las Heras, el primer proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Si bien estaba previsto que viniera el presidente Javier Milei, hubo cambio de planes y finalmente será Adorni quien desembarque en la provincia junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para encabezar el acto junto a Cornejo y autoridades de YPF Luz.

Un viaje que llega en el peor momento político

La visita ocurre en medio de una creciente tormenta política para Adorni, quien quedó envuelto en distintas polémicas vinculadas a presuntas inconsistencias patrimoniales y viajes privados.

Pese al ruido político, el Gobierno nacional decidió sostener la agenda y enviar al jefe de Gabinete a Mendoza para una actividad que considera estratégica: mostrar un caso concreto de inversión impulsada bajo el RIGI, el esquema que Milei busca consolidar como principal herramienta para atraer capitales.

El problema para Cornejo es que el contexto nacional transformó una foto que inicialmente podía resultar conveniente en una imagen incómoda.

El gobernador mendocino es uno de los mandatarios provinciales más alineados con Milei. Respaldó buena parte de las leyes impulsadas por la Casa Rosada, acompañó públicamente el rumbo económico y se convirtió en uno de los socios políticos más previsibles para el oficialismo nacional.

Ese posicionamiento ahora tiene un costo político inevitable: quedar asociado a un funcionario cuestionado en pleno escándalo.

A qué viene Adorni a Mendoza

Más allá de la tensión política, el viaje tiene un objetivo concreto: inaugurar oficialmente el Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en Las Heras.

Se trata del primer proyecto aprobado bajo el RIGI y también del primer emprendimiento de energías renovables que ingresó al régimen impulsado por el Gobierno nacional para captar grandes inversiones privadas mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El parque solar ya comenzó a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con sus primeros 100 MW habilitados comercialmente y proyecta alcanzar una capacidad total instalada de 305 MW.

La iniciativa demandó una inversión cercana a los USD 210 millones y contará con más de 500 mil paneles solares bifaciales distribuidos sobre unas 600 hectáreas en el departamento de Las Heras.

Para el Gobierno nacional, El Quemado representa mucho más que una obra energética: es el ejemplo que necesita exhibir para defender políticamente el RIGI en medio de las discusiones por una ampliación del esquema, el denominado “super RIGI”.