La impresionante cifra que cobran los jueces en Mendoza

Una vez más el salario de los jueces de Mendoza está en la mira por las asimetrías que presenta respecto al resto de los empleados del Poder Judicial y de los empleados estatales en general. El básico supera el millón y medio de pesos.

Es que el máximo tribunal de Justicia de la Provincia resolvió un aumento para los magistrados, por lo que el piso de los jueces quedó en $1.743.986, a lo que deben agregarse el resto de los ítems, como antigüedad.

“Así cobran los #Jueces en #Mendoza. Esta Acordada de la Suprema Corte llevó sus básicos a $1.743.986. Los que suman antigüedad y no pagan ganancias, ya superan los 3 millones de pesos mensuales de bolsillo. Un empleado judicial que recién se inicia no llegan a la canasta básica”, denunció este lunes Lautaro Jiménez, ex senador provincial y referente del PTS en Mendoza, candidato a gobernador del Frente de Izquierda.

En el posteo, Jiménez refiere a Acordada 31098 del mes de junio, en la que se establece el incremento del básico. Fue firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, y los ministros Julio Gómez y Omar Palermo.

En esa Acordada se fijó la asignación de clase, es decir el básico de los jueces de la Corte, en $1.743.986,12 a partir de junio, multiplicando varias veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy es de $118.000.

A lo que se suma otro incremento dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, del 6,5% para todas las categorías del escalafón de la Justicia Federal. Esto es porque el sueldo de los magistrados de Mendoza está “atado” a los aumentos que se dispongan a nivel nacional.

Según Jiménez, los magistrados con mayor antigüedad en la Corte y que no pagan ganancias estarían cobrando más de 3 millones de pesos. Por ejemplo, Pedro Llorente es juez de la Corte desde 1987.