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JAVIER MILEI
VALORACIÓN

La imagen de Javier Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó entre las peores de América Latina

Un relevamiento regional mostró un nuevo descenso en la aprobación del presidente argentino, que pasó del octavo al puesto 16 entre 18 mandatarios latinoamericanos evaluados.

La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar señales de deterioro en los principales relevamientos de opinión pública de la región. Según un nuevo ranking de la consultora CB Global Data, el mandatario argentino cayó por cuarto mes consecutivo y quedó entre los presidentes con peor imagen de América Latina.

El estudio ubicó a Milei en el puesto 16 entre 18 jefes de Estado evaluados en la región, luego de haber ocupado el octavo lugar apenas tres meses atrás. La caída refleja un descenso sostenido en los niveles de aprobación presidencial durante 2026.

Cuatro meses de caída consecutiva

De acuerdo al informe, en febrero el presidente argentino registraba un 46,8% de imagen positiva y se ubicaba en el octavo puesto regional. En marzo descendió al 42,3%, en abril cayó al 36,2% y ahora en mayo llegó a 34,8% de aprobación, su nivel más bajo en la medición.

En paralelo, la imagen negativa también mostró un crecimiento sostenido. Mientras en febrero era del 51,7%, en mayo alcanzó el 63%. El desglose de la encuesta indica que un 52,6% calificó su imagen como “muy mala” y un 10,4% como “mala”.

Cómo quedó el ranking regional

Según CB Global Data, los presidentes mejor valorados de América Latina en mayo fueron Claudia Sheinbaum, con 67,8% de aprobación; Nayib Bukele, con 67,5%; y Luis Abinader, con 60,2%.

Milei quedó solamente por encima de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez y del presidente interino peruano José Balcázar, quienes ocuparon los últimos lugares del ranking.

El relevamiento

La encuesta fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo en los distintos países evaluados. El trabajo incluyó entre 1.988 y 2.674 casos por país y utilizó metodología CB CAWI Research, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre +/- 1,9% y 2,2%.

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