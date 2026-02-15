La ilusión del poder detrás del anonimato digital

Por Alejandro Morillas, Intendente de San Carlos

En el entorno digital, dicen los analistas modernos, el ataque artero se vuelve un algoritmo. Desde el anonimato, se golpea a una foto de perfil, a un nombre, a una idea, eliminando la culpa que sentiría un hombre de honor al injuriar a otro.

Por esa razón han proliferado como hongos después de la lluvia los posteos de gente anónima comentando en perfiles todavía más anónimos creados desde las sombras.

Este anonimato digital ha redefinido la cobardía, otorgándole una infraestructura tecnológica que antes no existía. En la era analógica -cuando no existían las redes sociales-, el sujeto debía dar la cara o arriesgarse a ser identificado por su caligrafía o su presencia física. Hoy, el teclado y la pantalla actúan como un escudo. Y esto es cobardía.

Hemos inaugurado un mundo donde cualquiera daña diciendo lo que sea sobre alguien más y otros se suman, aportando todavía más daño. Y nadie sabe si los dichos son veraces ni quién los dice.

El anonimato en redes es uno de los grandes males de la actualidad.

Estamos ante el paroxismo de la cobardía amparada por la sombra del anonimato: un caldo de cultivo ideal para quienes se solazan en la mentira, la calumnia y la injuria digital. Es la definición más concreta de la desaparición de la jerarquía de valores. Porque para el cobarde, la integridad, la lealtad y la verdad están siempre subordinadas a su seguridad personal, ya sea física, política o reputacional.

Ante esto, cabe preguntarse: ¿es posible que alguien repostee, viralice o comparta un agravio sin pruebas de ninguna índole? La triste respuesta es que sí.

Pero, ¿quiénes están detrás de estas acciones contra gestiones de gobierno, funcionarios e incluso vecinos comunes? En muchos casos, son aquellos que -a su turno- perdieron el poder que alguna vez detentaron o que, simplemente, fracasaron en el intento de alcanzarlo. Con un agregado: la complicidad de algunos medios más o menos conocidos que, por treinta monedas de plata, no tienen empacho en vender barata su propia dignidad.

Sin embargo, deben saber que el anonimato es un refugio temporal, pero no una salvación. Porque aunque hoy logren ocultarse tras perfiles falsos y granjas de odio, la historia -esa que se escribe con nombres propios y rostros descubiertos- termina siempre por poner a cada quien en su lugar.

La sociedad, que no es ingenua ante el agravio sistemático, ya ha dictado su sentencia: no hay poder recuperado, ni gloria alcanzada, que pueda lavar la mancha de haber elegido la sombra de la calumnia sobre la luz de la verdad.