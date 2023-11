La ilusión de un país mejor también debe ser de los argentinos

A poco menos de dos semanas de que los argentinos definamos a quien conducirá al país por los próximos cuatro años, el ánimo generalizado es de una incertidumbre total. Y no solo por el hecho de no saber quién será el próximo presidente; sino porque nadie sabe qué se puede esperar de él. Aunque muchos fanáticos intenten autoconvencerse de que su “mesías” es quién salvará a la Argentina de esta crisis que atraviesa, saben que el panorama no es alentador en ningún caso.

El 19 de noviembre se definirá en el balotaje si el sucesor de Alberto Fernández será Sergio Massa (Unión por la Patria) o Javier Milei (La Libertad Avanza). Y para muchos de los que no vieron en ninguna de estas dos figuras una opción, la apatía es total. Quizás, la percepción antes de las elecciones generales era la misma.

Básicamente, cuando uno los escucha hablar, percibe que barajan tres opciones: el no ir a votar, el voto en blanco o el voto por descarte. Ninguno les representa una esperanza. Muchos no vislumbran un futuro mejor por los próximos años, no tienen ilusiones, y ¿hay algo, acaso, más triste que la falta de expectativas?

La ilusión es un estado emocional positivo caracterizado por la combinación entre el deseo por conseguir un objetivo y la creencia de que ese objetivo puede llegar a conseguirse. Es lo que impulsa o motiva nuestras conductas.

Este estado de apatía y desesperanza en gran parte de la sociedad argentina preocupa. Que gran parte de la sociedad no encuentren en Massa ni en Milei ninguna esperanza debe llamarnos, al menos, a la reflexión.

Por supuesto, están los militante o seguidores de uno u otro candidato, que defienden ciegamente sus postura, sin un mínimo de apertura a escuchar un motivo por el que a los otros no los convence. Pero que hay razones, las hay.

Independientemente de esto, ya es hora de que en Argentina se dejen los fanatismos o los “anti”, esos preceptos que no nos permiten superar la grieta y volver a creer que la ilusión de un país mejor también nos pertenece a los argentinos.