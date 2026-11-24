La preocupación por la expansión de las apuestas online, especialmente entre niños y adolescentes, sumó un nuevo pronunciamiento institucional. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) reclamaron al Senado que avance con el tratamiento del proyecto de ley contra la ludopatía, que permanece pendiente en la Cámara alta desde su aprobación en Diputados, el 27 de noviembre de 2024.

La CEA, presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, difundió una carta abierta titulada «Es un soplo la vida… pero el bien permanece», en la que advirtió sobre las consecuencias sociales y familiares de las apuestas. Los obispos señalaron que el crecimiento de esta problemática puede provocar endeudamiento, adicciones, deterioro de los vínculos familiares y frustración de proyectos de vida. En ese sentido, solicitaron a los legisladores que «no dejen morir este proyecto de ley», al considerar que las demoras también comprometen la protección de las nuevas generaciones.

Por su parte, Aciera formalizó su reclamo mediante una carta dirigida a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal. La organización advirtió que niños, niñas y adolescentes están expuestos a plataformas que promocionan apuestas mediante videojuegos y contenidos deportivos, muchas veces presentadas como actividades recreativas. Además, reclamó medidas específicas contra los sitios ilegales, controles para impedir el acceso de menores, campañas de prevención en escuelas y familias y una mayor difusión de los canales de denuncia. También fundamentó su pedido en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El proyecto busca establecer medidas de prevención y regulación de los juegos de azar en línea, pero su continuidad legislativa depende de que el Senado avance antes del vencimiento del plazo parlamentario. Tras no prosperar una moción para tratarlo sobre tablas durante la sesión del 19 de noviembre, la iniciativa obtuvo preferencia para la sesión prevista para el 26 de noviembre, en medio de las gestiones para alcanzar un texto que permita su aprobación. Si pierde estado parlamentario, deberá iniciar nuevamente el recorrido legislativo.