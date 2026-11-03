La Iglesia advierte que aumentan las necesidades sociales, a cinco días de la llegada del Papa

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, advirtió que hay “sectores muy postergados que necesitan una mano más grande” y pidió generar oportunidades de trabajo y una mayor participación ciudadana, a cinco días de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El obispo sostuvo en una entrevista radial que el pontífice encontrará un país que busca superar sus dificultades, aunque con necesidades sociales que requieren respuestas. “Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, expresó.

Braida planteó la importancia de “alentar la participación” y generar propuestas que permitan ampliar las posibilidades de empleo, enfrentar las adicciones y mejorar las oportunidades de desarrollo de la población.

Consultado sobre la situación social, señaló que hay personas que recurren a distintas instituciones para cubrir necesidades cotidianas, como la alimentación, y valoró la tarea de quienes trabajan solidariamente para asistirlas.

Sin embargo, sostuvo en dialogo con Radio 10 que esa ayuda debe estar acompañada por herramientas que permitan a las personas participar activamente en la sociedad. “El desarrollo requiere la promoción humana”, afirmó, y vinculó ese objetivo con el acceso al trabajo.

El titular de la Pastoral Social también consideró necesaria “una democracia más participativa que involucre a todos” en la elaboración de propuestas para superar los problemas del país.

En ese marco, destacó el concepto de justicia social y su relación con la responsabilidad colectiva. “La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos”, sostuvo.

Sobre la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, Braida expresó su expectativa por el mensaje que transmitirá el pontífice y convocó a prepararse para escucharlo.

“El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó, y señaló que esa invitación comprende a creyentes y no creyentes y a personas de distintas pertenencias políticas.

El obispo indicó que desde La Rioja se organizan viajes para participar de las actividades y que quienes no puedan trasladarse se preparan para seguir las celebraciones en comunidad. “Recibir en comunidad el mensaje también nos ayuda”, expresó.