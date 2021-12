Se trata de la historia de Nicolás Alfaro, una persona no vidente que decidió seguir su sueño y hace unos años trabaja en su propia FM.

Su vida es particular como la de muchas personas con discapacidad del país que deben sortear situaciones diversas que a veces no suman para facilitar las cosas. Medios nacionales, alzaron en sus sitios web esta particular vivencia del joven oriundo de Tupungato, donde la imposibilidad de ver no es un obstáculo.

Nicolás Alfaro y su esposa Yesica Moyano/ Gentileza

El contexto de Nicolás hace que integrantes de su familia también sean personas no videntes y por ello la historia toma una dimensión más impactante que nos lleva a interesarnos por esta experiencia. El medio nacional “elonce” replicó información provincial sobre su vida. Desde hace 4 años es propietario de FM Eclipse en la cual le da rienda suelta a su pasión.

Nicolás tiene 28 años, nació en Tunuyán con retinopatía del prematuro, trastorno ocular causado por el crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos en la parte sensible de la retina, por lo tanto, nunca pudo contemplar el mundo a través de sus ojos, publicó el medio nacional vía losandes.

“He sentido bronca y rencor, pero eso es pasado y pisado. Una vez sorteada esa etapa, estudié, descubrí la radio y la tecnología y jamás me puse límites”, aseguró al tiempo que relató que realiza diversas tareas en su medio como armar y desarmar equipos, se capacita online. Asegura que si él puede trabajar, cualquiera puede hacerlo.

La radio alimenta la imaginación y «el teatro de la mente» es potenciado por el relato de Nicolás quien gusta por acercar una programación entretenida, en la cual se pueda colaborar con causas sociales cercanas a él y su comunidad.

Su contexto es realmente motivador, tanto él como su pareja Yésica, y dos de sus tres hijos; son personas no videntes. Tiempo atrás Nico, tuvo un problema de salud, que generó preocupación en la comunidad, pero que logró superar.

