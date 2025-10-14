La historia de Moisés Roitman, el mendocino que renovó su licencia de conducir a los 100 años

Moisés Roitman tiene 100 años recién cumplidos y, por increíble que parezca, acaba de renovar su licencia de conducir. A su edad, Roitman -que es vecino de la Ciudad de Mendoza– reboza vitalidad: trabaja medio día en la farmacia de Sevilla como cajero y, según sus propias palabras, está detrás del volante desde los 14 años. Toda una vida conduciendo.

Según detallaron desde el Municipio capitalino, Moisés “solicitó turno al 147 para gestionar su licencia de conducir“. Este lunes 13 de octubre, el hombre se presentó para realizar las evaluaciones pertinentes.

“Se presentó, nosotros lo que hicimos fue tomarle un examen de idoneidad conductiva para evaluar el tema de la reacción y los reflejos“, contó la Subsecretaria de Atención y Cercanía de la comuna, Carina Vicario. Según detalló la funcionaria, Roitman realizó la prueba de manejo en el circuito donde la Municipalidad evalúa a todos los que solicitan la licencia original.

Foto: Prensa de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

En consecuencia, Vicario aseguró que “rindió bien y una vez más demostró que conduce correctamente. Así que le emitimos la licencia“. De este modo, Moisés obtuvo su carnet para poder seguir conduciendo, tal como hizo casi toda su vida. El mismo tiene una vigencia por tres años.

Cabe recordar que, bajo el actual Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial había decidido eliminar los exámenes teóricos y prácticos obligatorios para todos las personas mayores de 65 años. A partir de la nueva disposición, queda a criterio de cada dependencia o de la evaluación médica determinar si la persona debe o no rendir un examen teórico o práctico. “En este caso, con Moisés, lo que hicimos fue hacerle esta evaluación de manejo y de cómo estaban sus reflejos y demás“, concluyó Vicario.