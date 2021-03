Una historia de amor. Se trata de Viviana Sosa de San Carlos, fue docente de una pequeña a quien apoyó e incentivó más allá del aula.

No hay nada más lindo que encontrar quien nos incentive y apoye cuando la vida se vuelve compleja y nos sentimos incapaces, por esto la historia es hermosa. Después de 29 años Viviana Sosa se comunicó con su ex estudiante de segundo grado del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Eugenio Bustos. La historia de vida de Rosario González y de la docente Viviana se conoció en el portal Infobae.

La historia de la alumna

Con siete años, la vida de Rosario estaba condicionada con una madre que trabajaba hasta en tres lugares por lo que compartía muy poco con su hija, un padre que sufría por el alcoholismo (hoy recuperado) y sin trabajo por lo que la pequeña pasaba más tiempo con sus abuelos. En este contexto Rosario encontró en Viviana a alguien que creyó en ella.

Rosario demostraba muchas facultades para la escritura y ante la falta de apoyo por parte de su familia, la señorita Vivi (como ella la recordaba hasta que volvieron a comunicarse) fue quien la incentivó y le dijo algo que jamás olvidaría: “Sos muy inteligente, muy capaz, valés mucho… ¡No aflojes nunca!” Hoy Rosario es escritora, publicista y asesora en Comunicación en el ámbito legislativo.

Amor en la señorita Vivi

La pequeña Rosario en el Huerto.

“La “Señorita Vivi” siempre me decía que era muy lindo todo lo que hacía, que yo iba a poder… que tenía que seguir adelante a pesar de todo. Y yo escribía cada una de sus palabras en mi diario íntimo. Siempre me decía: “Sos muy inteligente, muy capaz, valés mucho… ¡No aflojes nunca!”… Y me lo decía con tanto cariño… No sé si mi maestra sabía todo lo que pasaba en mi casa, pero estaba ahí y confiaba en ella. Fui muy buena alumna, porque para mí eso era el reconocimiento”, asegura.

“Tuve muy malas experiencias en ese colegio, pero ella fue mi luz. Veía que yo leía y escribía mucho. Con apenas 7 años, me hice socia de la Biblioteca del Pueblo, que era la única que había y eso me permitía tener contacto con los libros. “La Señorita Vivi” observaba todo eso y, además, sabía que me gustaba el inglés, pero era consciente -que por la mala situación en mi casa- no podía acceder a eso… ni a nada. Era maestra de mi colegio y, además, tenía un instituto de inglés. En un pueblo tan chiquito, creo que era la única profesora que había de ese idioma”, expresó.

“La Señorita Vivi” se había dado cuenta del empeño y del esfuerzo que Rosario ponía para progresar a pesar de su corta edad, porque no se quería quedar para siempre en el pueblo y buscaba salir a la vida para poder luchar por sus sueños. Por eso, la docente decidió tomar cartas en el asunto y un día citó a la madre.

“Le dijo que yo tenía muchas capacidades: que tenía que estudiar, que necesitaba formarme y que era una pena que me quedara allí, porque muy poca gente salía del pueblo. Mi mamá le decía que nosotros no podíamos pagar mis estudios y mi maestra le decía que no se preocupara, que ella nos iba a ayudar. Después de segundo grado, la seguí viendo porque los cursos eran muy chicos y las maestras se repetían. Ella seguía dando clases en el colegio y en su instituto de inglés. Mi sueño era aprender ese idioma y, finalmente, terminé pudiendo ir a sus clases. A los 13 años, me mudé a la ciudad de Mendoza, porque finalmente mis padres se separaron, y ahí perdí todo tipo de contacto con ella”, afirma.

El reencuentro

Pasaron 29 años desde la última vez que alumna y maestra se vieron las caras, hasta que hace unos días Rosario recibió un mensaje en Facebook que la llenaría de emoción y alegría. “¡Soy la Srita. Vivi! ¿Te acordás de mí? ¡Estoy muy orgullosa de vos y te quiero mucho!”, fueron las palabras que escribió la docente, que aún se sigue desempeñando como tal en la misma escuela y está pronta a jubilarse.

“Me agregó a Facebook y no la reconocí. No me acordaba ni su apellido, porque para mí siempre fue la Señorita Vivi pero, cuando me di cuenta de quién se trataba, sentí una emoción muy grande. Al principio, no me animaba a hablarle. Ella me comentaba las fotos… ¡y yo no me animaba a escribirle! No sabía qué decirle… Era muy fuerte recordar algunas cosas después de tanto tiempo. Ella no sabía lo importante que había sido para mí, incluso, después de tantos años. A los 7 años, no podía dimensionar el papel que mi maestra ocupaba en mi vida y eso es algo que me di cuenta después.

Rosario (al medio) en actividad de uno de sus libros.

