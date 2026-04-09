La hermana del médico fallecido por fentanilo acusó a una sospechosa de manipular las pruebas

La causa por la muerte del anestesista mendocino Alejandro Zalazar sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar determinante: la denuncia de su hermana sobre una posible manipulación del celular de la víctima antes de quedar en manos de la Justicia. El hecho ocurrió en el departamento donde el profesional fue hallado sin vida, en el barrio porteño de Palermo.

Julieta Salazar declaró ante los investigadores y relató que, al llegar al edificio ubicado en Juncal al 4600, se encontró con la médica Chantal “Tati” Leclercq. Según su testimonio, la mujer habría ingresado al departamento y utilizado el teléfono del anestesista (antes de que fuera secuestrado como prueba), una situación que ahora genera fuertes interrogantes en la causa.

Chantal y Fini.

El dato no es menor, ya que el celular del médico se convirtió en una pieza central de la investigación (porque podría contener información clave sobre sus últimos contactos y movimientos). Los peritos buscan determinar si existió alguna alteración en su contenido o eliminación de datos relevantes.

En ese contexto, una de las principales hipótesis apunta a que podrían haberse borrado mensajes o registros que permitan reconstruir cómo accedió Zalazar a las sustancias que derivaron en su muerte (entre ellas, el propofol). Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de modificaciones en el dispositivo, que continúa bajo análisis técnico.

La investigación sigue avanzando con foco en el entorno del anestesista y en la trazabilidad de los fármacos utilizados (un aspecto clave para esclarecer responsabilidades). Mientras tanto, el nuevo testimonio abre una línea sensible que podría impactar de lleno en el rumbo judicial del caso.