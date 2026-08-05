La gripe A adelantó su pico de contagios y es el virus que predomina en Mendoza

La gripe continúa siendo la enfermedad respiratoria de mayor circulación en Mendoza. Así lo refleja el Reporte Epidemiológico 24 del Ministerio de Salud provincial, que indica que la suma entre los casos de influenza A y B concentra el 63% de las muestras positivas analizadas durante la temporada.

Según el informe, correspondiente a la semana epidemiológica 28 (SE 28), en la provincia se estudiaron 3.392 muestras, de las cuales 1.802 resultaron positivas para distintos virus respiratorios.

Del total de diagnósticos positivos, la influenza A representa el 49%, mientras que la influenza B alcanza el 14%. Detrás aparecen el virus sincicial respiratorio (14%) y el rinovirus (13%), que completan el cuadro de los agentes con mayor circulación en Mendoza.

El reporte también señala que la mayor cantidad de casos positivos corresponde a la población pediátrica: el 71,4% (1.286 casos) se registró en menores de 15 años, mientras que el 28,6% restante (514 casos) afectó a personas mayores de esa edad.

El pico de influenza se adelantó cuatro semanas

Uno de los datos más relevantes del informe es que la circulación de influenza A comenzó entre las semanas epidemiológicas 15 y 16 y alcanzó su mayor nivel durante las semanas 20 y 21.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el pico estacional se adelantó aproximadamente cuatro semanas respecto del comportamiento histórico, una situación que atribuye al predominio de la influenza A durante la temporada.

Tras ese máximo de circulación, el reporte indica que los casos comenzaron a descender de manera gradual.

En paralelo, desde la semana epidemiológica 22 comenzó a incrementarse la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), que mantiene un crecimiento sostenido y continúa ganando presencia en la provincia.

Las recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias

Ante este escenario, el Ministerio de Salud recordó la importancia de mantener las medidas de prevención para reducir la transmisión de los virus respiratorios.

La cartera sanitaria también reiteró que las personas que integran los grupos de riesgo todavía pueden vacunarse gratuitamente contra la gripe en hospitales y centros de salud, con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones.

Además, recomendó consultar al médico cuando los niños presenten fiebre, secreción nasal o dificultad para respirar.

Entre las principales medidas preventivas, el Ministerio aconseja sostener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida, cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, evitar el contacto de los niños con personas que presenten síntomas respiratorios, lavarse las manos con frecuencia y mantener los ambientes ventilados, evitando la exposición al humo de cigarrillo o de leña.