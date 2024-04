La funcionaria que tiene dos cargos públicos salió a defenderse

Días atrás se conoció una denuncia contra la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre por “conflicto de intereses y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La denuncia fue presentada por el dirigente de Izquierda, Lautaro Jiménez junto con el diputado opositor, Jorge Difonso y también los ex senadores Marcelo Romano y Víctor Dávila. La Oficina de Ética Pública deberá analizar los cargos que actualmente cumple la ministra de Alfredo Cornejo.

Los denunciantes buscan que se determine la “la incompatibilidad y conflicto de intereses en los términos del art. 7, inciso 1 de la ley provincial 8.993, de la Ministra de Energía y Ambiente Dra. Jimena Latorre, quien ejerce su cargo como Ministra al mismo tiempo que ejerce como Directora de la petrolera YPF S.A., siendo esta última quien abona sus honorarios”.

Frente a este panorama, Latorre salió a defenderse.

“La denuncia es de ex legisladores y de Difonso. No se me ha dado traslado. Aparentemente es por incompatibilidad en mis funciones como ministra y directora de YPF. Yo me excusé de cobrar dos haberes como de intervenir en donde haya conflicto de intereses”, explicó la funcionaria en declaraciones radiales.

Además, Latorre explicó que “esta denuncia tiene que ver con conflictos políticos partidarios. Las aparentes incompatibilidades están saldadas”.

Asimismo la funcionaria dejó en claro que lo de YPF no es un sueldo sino que son honorarios.