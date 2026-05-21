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La fuerte caída de la coparticipación ya preocupa a los municipios

Los intendentes de Mendoza encendieron las alarmas tras recibir una fuerte baja en los fondos coparticipables de mayo.

La caída de la coparticipación que recibieron los municipios mendocinos en la primera quincena de mayo generó preocupación en distintas comunas de la provincia. Según coincidieron varios intendentes, la reducción ronda entre el 26% y el 32%, un golpe que obliga a revisar gastos y reorganizar las finanzas locales de cara al próximo mes.

El escenario impacta con mayor fuerza en aquellas comunas que dependen casi exclusivamente de los recursos enviados desde la Provincia y la Nación. En La Paz, por ejemplo, el intendente Fernando Ubieta aseguró que el municipio financia apenas una mínima parte de sus gastos con tasas propias y que la dependencia de la coparticipación supera el 99%. “Vamos a pagar todo, pero ahora tenemos que ver cómo conseguimos los fondos”, advirtió el jefe comunal, en referencia a los salarios y al medio aguinaldo de junio.

En Malargüe, el intendente Celso Jaque confirmó que la baja registrada en su comuna fue del 31,8% respecto de abril. La preocupación también alcanzó a municipios gobernados por el radicalismo. Desde la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez indicó que la merma representa unos $467 millones menos para las arcas municipales y planteó dudas sobre si el descenso responde a una menor recaudación o a cambios en fondos educativos enviados desde Nación.

Desde el Ministerio de Hacienda provincial, se relativizó los porcentajes al señalar que comparar quincenas puede generar distorsiones metodológicas por diferencias en días hábiles y vencimientos impositivos. No obstante, se reconoció que sí existe una caída en la recaudación y, en consecuencia, en la coparticipación, aunque se aseguró que el descenso acumulado en el primer cuatrimestre se ubica entre el 3,5% y el 4% en términos reales.

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