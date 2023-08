La fuerte acusación de un radical disidente contra Cristian Gottardini

Un verdadero escándalo político atraviesa Tunuyán por estos días luego de que Cristian Gottardini del Frente Unidos por Tunuyán se bajara de su candidatura arreglando con Alfredo Cornejo y de ese modo apoyará al candidato de Cambia Mendoza, Luis López.

El exlegislador radical, Jorge Palero, quien ha estado activo en el Frente Unidos por Tunuyán, se mostró disgustado por la actitud que tomó Gottardini.

Según explicó Palero, el 15 de julio venció el plazo para la proclamación de los candidatos. “No lo hicieron porque la Junta Electoral está formada por el padre del candidato a intendente y su hermano, que, a su vez, son apoderados legales del frente. Dejaron vencer el plazo sin presentar ningún escrito y se cayó la lista”, declaró.

Además, cuestionó duramente al candidato a gobernador de Cambia Mendoza por su accionar.

“Arreglaron apoyar a Cambia Mendoza a cambio de bajar la lista del frente. Y esa una práctica desleal. Después de haber conseguido el 10% de los votos y cuando había 30 días para proclamar la lista, este muchacho salió a decir que apoyaba a Luis López”, manifestó.

En torno a eso, Palero reveló las palabras textuales que le transmitió Gottardini: “Cornejo nos invitó al Hyatt a tomar café y ahí arreglamos todo”.

Por su parte, el ahora excandidato se excusó: “Hay una decisión de no competir, pero que no es mía. La lista es de un candidato a intendente, cinco concejales titulares y tres suplentes. Tanto el intendente -que soy yo- como seis de los ochos candidatos a concejales, decidimos que era conveniente, por una multiplicidad de factores, no continuar y no participar de las elecciones generales del 3 de septiembre.