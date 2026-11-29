“Cuando al enemigo no lo tenés enfrente, lo buscás adentro”, decía un viejo zorro de la política que se cansó de ver internas. El radicalismo que sabe muy bien de esos usos y buenos costumbres, ve cómo los trapos se lavan al sol. Una astilla del propio palo (o ex), como Luis Petri, viene tensionando la alianza con los libertarios y ayer, tiró fuerte.

El diputado nacional que lidera a un grupo de radicales, aunque esté afiliado a las tropas de La Libertad Avanza, se ha convertido en el principal enemigo de Alfredo Cornejo y los suyos. Las encuestas lo ubican cómodo arriba y en cada evento político o empresario, hace alarde de su carisma y presencia. Los candidatos cornejistas se esfuerzan y el único que se le acerca es el capitalino Ulpiano Suárez, que no es del círculo cercano del Gobernador.

La convivencia viene tensa desde hace tiempo, y el Presupuesto fue la excusa para mostrar los dientes, aunque los petristas terminaron levantando la mano ante un endeudamiento al que sólo le cambiaron algunas palabras.

A LOS MENDOCINOS SE LOS AYUDA BAJANDO IMPUESTOS, NO ENDEUDANDO A LA PROVINCIA sin saber dónde va esa deuda, cómo y quién la paga.



Antes de pedir un crédito hay que poner sobre la mesa los números, los programas y los proyectos: qué se va a hacer, cuánto cuesta y cuál es el… — Gustavo Cairo (@GustavoCairoMza) November 18, 2026

Algunos años atrás, cuando algún opositor quería ser pícaro y al menos, molestar, estiraba la definición hasta la medianoche. Cuartos intermedios, drama y un final que no alteraba la votación, pero al menos disimulaban resistencia. Los petristas ni eso. A las 18 del miércoles estaban todos afuera de la Legislatura. Ni siquiera obligaron a nadie a recalentarse la cena.

La alianza que abrió puertas

“No soy parte del oficialismo provincial, de hecho lo enfrenté en el 2023 porque tenemos visiones distintas sobre el presente y futuro de Mendoza. Mendoza necesita de todos para sacarla del estancamiento”, dijo, entre otras cosas Petri por redes sociales. Y abrió una puerta de par en par para recibir todo tipo de críticas, algunas opositoras, otras de una buena cantidad de trolls que le mandó el radicalismo, y otro tanto de funcionarios que se la pasan más en las redes sociales que trabajando para solucionarle los problemas a la gente.

SE PUEDE GOBERNAR SIN SOBERBIA.

Reconocer los aportes constructivos para permitir financiar a nuestros productores no debilita a ningún gobierno: lo mejora.

No soy parte del oficialismo provincial, de hecho lo enfrenté en el 2023 porque tenemos visiones distintas sobre el… — Luis Petri (@luispetri) November 28, 2026

Incluso, algunos peronistas se envalentonaron para criticarlo, y con cierta razón. El sanmartiniano enfrentó al oficialismo dentro del oficialismo: a Cornejo, pero dentro de Cambia Mendoza porque en ese entonces, Petri era un boina blanca como todos.

Hizo una gran elección porque se metió como minoría en las listas legislativas y de los Concejos Deliberantes, pero además, a la derrota le sacó petróleo: fue candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio en aquel duelo de halcones versus palomas, enfrentando a otra fórmula de Pro-UCR, la de Horacio Rodríguez Larreta junto al jujeño Gerardo Morales. Todo gracias a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que ahora defenestran.

El triunfo de Javier Milei y el desmembramiento de Juntos por el Cambio ubicó a los halcones cerca de Javier Milei y las palomas quedaron desplumadas en distintos espacios. Petri terminó como ministro de Defensa y rápidamente se pintó de violeta. ¿Hubiese tenido ese mismo recorrido sin haber jugado dentro del oficialismo? Se amontonan los que juran que otra hubiese sido la historia.

Mientras tanto, en Mendoza asumían sus legisladores: María Eugenia De Marchi, Alberto López y Raúl Villach en Diputados, mientras que Beatriz Galiñares y Oscar Sevilla, hacía lo propio en el Senado.

Todos ellos fueron producto de la minoría obtenida dentro del frente oficialista gracias a las PASO y quedaron dentro del bloque de la UCR porque son todos radicales. Formaron parte del interbloque Cambia Mendoza junto a los del Pro que se quedaron en el frente cuando a Omar De Marchi se le ocurrió aventurarse a armar La Unión Mendocina.

Una gestión que desconocen pero de la que son parte

Los lugares al petrismo no quedaron solamente en la Legislatura ni en los Concejos Deliberantes. No sólo el petrismo tenía espacio en la Legislatura, sino dentro de la gestión: al frente de Promendoza quedó Patricia Giménez quien fuera la candidata a vicegobernadora con Petri; el asesor de Gerencia en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Pablo Cairo; la subadministradora de Vialidad provincial, Cecilia Eirin; Carmelo Lo Presti, miembro del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda; y Soledad Villarroel, integrante del directorio de la OSEP son algunos de los nombres que asumieron.

Por eso, en abril del 2025 cayeron tan mal las declaraciones de Griselda Petri diciendo que ellos (el sector de Mendocinos por el Futuro) no eran parte de la gestión. Rápidamente empezó a circular la lista de funcionarios que forman parte de la gestión que el propio Petri asegura, está estancada. “Fingen demencia”, decían por los pasillos de la Casa de las Leyes.

Hay más, cuando el sanmartiniano saltó a La Libertad Avanza, ninguno de los radicales se movió, se quedaron en el carguito que les aseguró Cornejo. Tampoco rompieron ningún bloque, siguen dentro de la estructura radical. La ficha, entró efectivamente después de que trascendiera en los medios de comunicación que seguía afiliado al radicalismo. El presidente del partido violeta, Facundo Correa Llano, no quería tenerlo adentro de su tropa.

Una provincia estancada y leyes que se votan con las dos manos

Producto de las elecciones del 2025, se engrosó la estructura petrista en la Legislatura y se tiraron con munición gruesa sobre de quién había sido el triunfo en Mendoza. Luis Petri encabezó la lista de diputados nacionales que acordó Cornejo con la Casa Rosada. En síntesis: fue parte de la propuesta oficialista y los suyos, en Mendoza, se mantuvieron dentro del bloque UCR.

Griselda Petri, hermana del legislador nacional, se sentó en Diputados junto a Ismael Jadur, Jorge Zingaretti y Carlos Ponce. Este sector también se mantuvo en la la vicepresidencia del partido centenario cuando Beatriz Mohr asumió luego de la salida de Griselda Petri. Es decir, el petrismo es parte de la gestión, de los bloques legislativos y también del partido centenario.

En el 2023, decir que Mendoza estaba en pausa, a Petri le dio mucho rédito y ahora parece reciclar el mensaje que va en la misma tónica cuando habla de una provincia estancada. La diferencia es que hace 3 años, no era parte de bloques ni de la gestión.

Actualmente, los legisladores que le responden (que nadie se haga el desentendido) votan con las dos manos cada ley que manda Cornejo, incluso la del presupuesto con endeudamiento, sobre la que tanto despotricaron y con la que amagaron a romper todo. No pasó, incluso quedaron en el mismo lugar, votando lo que quiere el oficialismo del que son parte, una vez más.