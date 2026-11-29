Una frase terminó concentrando buena parte de la atención durante el festejo por los 65 años de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT). El intendente Emir Andraos trazó un panorama preocupante sobre las finanzas municipales y lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir si continúa la reducción de los recursos que reciben los gobiernos locales.

“El año que viene los municipios nos vamos a levantar a pagar sueldos y después nos vamos a ir a dormir la siesta, porque no hay recursos”, expresó ante empresarios, funcionarios y representantes de distintas instituciones.

La declaración no fue aislada. Durante su intervención, el jefe comunal reveló que Tunuyán sufrió una caída del 20% en los fondos provenientes de la coparticipación, una situación que adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que esa fuente representa el 85% de los ingresos del municipio.

El planteo apuntó directamente a las consecuencias territoriales del programa de ajuste nacional. Andraos reconoció que la sociedad respaldó electoralmente la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero cuestionó la manera en que sus efectos terminan repercutiendo sobre las administraciones provinciales y municipales.

“El ajuste a veces no desaparece, pasa de territorio y hoy el ajuste lo tenemos los municipios y también la Provincia”, afirmó.

El intendente también puso sobre la mesa una discusión vinculada con la distribución de los recursos tributarios. Mencionó el IVA, Ganancias y las retenciones a los combustibles como parte de los impuestos que, según su planteo, no regresan a las comunidades en forma de inversiones y financiamiento.

Una economía regional que necesita alternativas

Más allá de la situación de las cuentas públicas, Andraos aprovechó el encuentro empresarial para advertir que el Valle de Uco necesita revisar su esquema de desarrollo económico.

El problema, según describió, atraviesa tanto al campo como a la actividad vitivinícola. Los productores de ajo, durazno y tomate enfrentan dificultades para obtener rentabilidad, con precios bajos, complicaciones derivadas de las heladas tardías y un mercado interno que muestra menor consumo.

A ese escenario se suma la transformación del mercado mundial del vino, donde los cambios en los hábitos de consumo repercuten sobre la demanda.

Para el intendente, la región no puede depender exclusivamente de sus actividades tradicionales. Consideró que las condiciones naturales del Valle de Uco ofrecen oportunidades para desarrollar otras industrias y avanzar hacia una mayor transformación de las materias primas.

“Hay que ver cómo producir valor, diversificar la economía o desarrollar el territorio. La verdad que es una tarea difícil”, reconoció.

El turismo también necesita reinventarse

En su análisis, Andraos identificó al turismo como una actividad con capacidad para ampliar las oportunidades económicas de la región, aunque advirtió que el modelo concentrado en las bodegas también muestra señales de agotamiento frente al contexto actual.

Recordó que el desarrollo del enoturismo permitió instalar al Valle de Uco en el escenario internacional, pero planteó que llegó el momento de explorar otros segmentos: montaña, aventura, patrimonio y propuestas culturales.

Entre las posibilidades mencionó la conexión con Chile y el proyecto Punta Negra, aunque señaló que las regulaciones y las condiciones ambientales representan obstáculos para algunas inversiones.

También destacó la nueva identidad turística de Tunuyán, bajo el lema “Qué bueno estar acá”, y los acuerdos de promoción establecidos con Buenos Aires, San Martín de los Andes y la Ciudad de Mendoza.

El municipio, además, busca reunir a empresarios, instituciones educativas y representantes del sector para definir una estrategia que permita ampliar la oferta y atraer visitantes.