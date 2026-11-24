La Orquesta Filarmónica de Mendoza presentará una nueva función de su temporada 2026 con una propuesta dedicada a la música rusa. El espectáculo, titulado “Vientos de Estepa y Sueños de Cristal”, tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 21, en el Teatro Independencia.

La presentación forma parte del ciclo “Latitudes – La Música del Mundo”, que propone un recorrido por distintas tradiciones musicales y culturales a través de cada concierto. En esta oportunidad, el público podrá acercarse a la historia, los paisajes y la riqueza musical de Rusia.

La orquesta estará dirigida por el maestro invitado JongWhi Vakh y ofrecerá un programa integrado por tres obras de compositores destacados de la tradición musical rusa.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

Qué obras interpretará la Orquesta Filarmónica de Mendoza

El repertorio comenzará con la “Obertura 1812”, Op. 49, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Se trata de una composición que evoca la resistencia rusa frente a la invasión napoleónica y se caracteriza por su intensidad y despliegue orquestal.

Luego será el turno de “Bocetos Caucásicos”, Suite N.º 1, Op. 10, de Mijaíl Ippolítov-Ivánov. La obra propone un recorrido sonoro por el Cáucaso, con melodías de inspiración popular y ritmos vinculados con las tradiciones de esa región.

El cierre llegará con la suite de “La bella durmiente”, Op. 66a, también de Tchaikovsky. Inspirada en el conocido cuento de hadas, la composición reúne melodías que combinan la elegancia del ballet con la fantasía y el color de la música orquestal.