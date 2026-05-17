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25 DE MAYO

La Filarmónica de Mendoza celebrará la Revolución de Mayo con una velada patriótica

El concierto será el 24 de mayo en el Teatro Independencia y contará con la participación especial del músico mendocino Pablo Salcedo.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá una “Velada patriótica” para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La cita será el próximo 24 de mayo, a las 21, en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza.

El concierto estará dirigido por el maestro suizo Nicolás Rauss y tendrá como invitado especial al multiinstrumentista mendocino Pablo Salcedo, quien interpretará quena como solista.

El programa propone un recorrido por las raíces y tradiciones argentinas para conmemorar el 25 de Mayo. Incluirá obras de Ástor Piazzolla —Calambre y Milonga de la muerte del ángel—; el Concierto para quena cromática y orquesta de Enrique Llovet Rivera; Tres romances argentinos, de Carlos Guastavino; y el Himno Nacional Argentino, con música de Blas Parera y letra de Vicente López y Planes.

La noche culminará con una interpretación del Himno Nacional Argentino, en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo.

Las entradas pueden adquirirse en www.entradaweb.com.

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