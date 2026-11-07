La FIFA resolvió la apelación de AFA por el escándalo de la final del mundial: qué pasó con las sanciones a Paredes y Molina

Tras varios meses de espera, finalmente la FIFA dio su veredicto respecto a la apelación que había presentado la AFA por las sanciones que recibieron Leandro Paredes y Nahuel Molina por los incidentes producidos cuando terminó la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona del mundo tras vencer a la Albiceleste.

En ese marco, el Tribunal de Apelaciones mantuvo los 10 partidos de suspensión para el mediocampista de Boca, pero redujo de siete a cuatro encuentros el castigo para el lateral derecho.

Cabe recordar que las sanciones originales también incluían multas económicas de 90.000 dólares para cada futbolista. En el caso de Molina, además de la reducción de partidos, la FIFA bajó la multa a 60.000 dólares. Paredes, en cambio, deberá afrontar el castigo tal como había sido establecido en primera instancia.

Paredes deberá cumplir siete partidos más y Molina quedó a uno

El fallo representa un revés para el volante central de Boca, que todavía tiene siete encuentros de suspensión por cumplir antes de volver a vestir la camiseta de la Selección argentina.

Molina, por su parte, ya cumplió tres de los cuatro partidos de sanción durante la última fecha FIFA y quedó a un encuentro de completar el castigo.

La resolución también mantuvo sin cambios las multas impuestas a la AFA por los cánticos racistas de la hinchada durante los partidos.

Pese al resultado de la apelación, la entidad que preside Claudio Tapia anticipó que continuará con el reclamo. En un comunicado, informó que solicitará los fundamentos de las decisiones y luego recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS para una nueva revisión, entendiendo que esta asociación cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación“, señalan desde la AFA.