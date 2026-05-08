La FIFA le levantó la sanción a Nicolás Otamendi

La Selección argentina recibió una buena noticia este viernes: Nicolás Otamendi, podrá jugar en el debut del Mundial 2026. Luego del pedido formal de la AFA a la FIFA, se confirmó que el máximo ente rector del fútbol aplicará una amnistía. El defensor fue expulsado ante Ecuador la última fecha de Eliminatorias.

De esta manera, Lionel Scaloni podrá contar con el General para el debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026“, había sido el pedido formal.

Esta decisión suma los casos de Moisés Caicedo de Ecuador y Tarek Salman de Qatar, que también tenían sanciones pendientes.

El espíritu de la amnistía es que todas las selecciones que forman parte del Mundial 2026 puedan tener su plantel al completo para demostrar su máximo nivel durante el torneo.