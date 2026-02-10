La Fiesta Provincial “Memoria de mis 90 años” colmó el Teatro Griego de Tupungato con más de 7.000 personas

El Teatro Griego Municipal fue escenario de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor “Memoria de mis 90 años”, un encuentro que reunió alrededor de 3.000 adultos mayores de toda la provincia de Mendoza y alcanzando casi un aproximado de 7.000 visitantes en general, para celebrar esta etapa de la vida con alegría, participación y reconocimiento. Desde media mañana, los contingentes departamentales comenzaron a arribar al predio del Camping Municipal, donde compartieron un espacio de encuentro con sus pares, participando de actividades recreativas y deportivas, fortaleciendo vínculos y disfrutando de una jornada al aire libre. Durante la tarde, los grupos se trasladaron al Teatro Griego Municipal, donde se sumó un numeroso público que colmó las gradas.

El evento que tuvo que anfitriones al Intendente Gustavo Aguilera y la Reina Adulto Mayor del departamento, Gloria Britos, contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la Vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, y el Director de Adultos Mayores de la Provincia, Lucas Luppo.

La fiesta dio inicio con un show que enérgicamente puso a bailar y cantar a los presentes que se pararon de sus sillas y fueron ocupando hasta los escenarios laterales moviéndose al ritmo de la música, levantando y moviendo carteles con el nombre de sus candidatas, mientras coreaban las populares canciones entre risas y alegría.

Más tarde se realizó el sorteo de la cifra habilitada para que los votantes mayores de 60 años eligieran a su reina favorita. Tupungato estuvo representado por Gloria Britos, quien recibió el cálido acompañamiento de una numerosa barra que la apoya desde su coronación departamental el año pasado.

La Reina de Tupungato, Gloria, compartió su emoción: “Estoy cumpliendo un sueño de niña. Siempre me gustó la Vendimia y hoy la estoy disfrutando a mi edad. Agradezco a todos los que me apoyaron, a los talleres, grupos y a la Municipalidad de Tupungato. Estoy muy feliz y voy a seguir disfrutando de todo lo que viene”.

Previo al Acto Central, la Banda Militar Talcahuano volvió a decir presente en el Teatro Griego, ofreciendo un repertorio que fue recibido con aplausos y algarabía por el público.

El Acto Central marcó uno de los momentos más emotivos de la jornada, con un espectáculo artístico a cargo del profesor Hugo Luna, que contó con la participación de más de 200 adultos mayores en escena, interpretando distintas danzas tradicionales y recorriendo la identidad cultural mendocina.

Finalmente, llegó el esperado canto de votos, donde se coronó como Reina Provincial del Adulto Mayor a Gladys Doña la representante de Ciudad de Mendoza, mientras que el Virreinado quedó en manos de la candidata del Este provincial, Gladys Fernández representante de Lavalle. Quien obtuvo la mayoría de los votos al momento de dar su discurso motivó a todas las personas mayores a disfrutar sus vidas, mantenerse activos y trazar puentes generacionales.

En este marco, el jefe comunal Aguilera valoró especialmente que Tupungato haya sido elegido como sede de la Fiesta Provincial, señalando que para el departamento es un orgullo y una responsabilidad recibir a miles de adultos mayores de toda Mendoza, y que este tipo de eventos ratifican el camino que viene transitando el municipio en materia de políticas para una vejez activa e integrada a la comunidad.

Al finalizar la Fiesta el Director Lucas Luppo, expresó “Es una emoción terminar un evento donde los adultos mayores de toda la provincia han podido disfrutar del Camping Municipal de Tupungato con alegría y entusiasmo. Terminamos una fiesta con más de 7.000 personas, casi completo el teatro. Para mí y para el equipo es un honor que nos hayan recibido en Tupungato”. Además, destacó el crecimiento de la participación activa de los adultos mayores en las propuestas provinciales y remarcó la importancia de “romper estructuras” y promover una vejez activa, acompañada y con espacios de socialización.

Por su parte, la Vicegobernadora señaló, “Esta fiesta es el broche de oro de todas las actividades que realizan durante el año los adultos mayores. Es muy emocionante y una verdadera fiesta de reconocimiento a quienes ya han dado tanto a la provincia y hoy están en una etapa de disfrute y bienestar”. También subrayó el crecimiento sostenido de la convocatoria y el compromiso del Gobierno Provincial en acompañar a los adultos mayores en una vida activa.