La Fiesta Provincial de la Flor de la Vid abrirá el calendario oficial de la Vendimia 2026

Con la llegada de la primavera y el renacer de los viñedos, Mendoza se prepara para una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid, que se realizará el 1 de noviembre en la bodega Iaccarini, ubicada en San Rafael.

Esta celebración, establecida por ley como apertura oficial del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, marca el comienzo del ciclo productivo de la vid: el instante en que las flores anuncian los racimos que darán origen a los vinos mendocinos. Es una jornada que combina cultura, fe y trabajo, y que reúne a productores, artistas, autoridades y público en general para rendir homenaje al espíritu vitivinícola de la provincia.

El espectáculo central estará a cargo del reconocido dúo Baglietto-Vitale, integrado por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, dos figuras emblemáticas de la música argentina. Su presentación incluirá un recorrido por clásicos del rock nacional, el tango, el folclore y la canción urbana, en una propuesta artística cargada de emoción y virtuosismo.

La presentación oficial del evento tuvo lugar el 21 de octubre en la Sala Elina Alba del Ministerio de Cultura y Turismo, con la presencia de funcionarios provinciales, representantes del sector vitivinícola y medios de comunicación.

Durante el anuncio, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó el carácter federal de la celebración: “Esta fiesta, que nació hace 12 años, le da un verdadero sentido de integración a la Vendimia, permitiendo que San Rafael sea también parte de nuestra Fiesta Mayor”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, subrayó la importancia simbólica del evento: “Con esta celebración se abre el fuego de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año cumple 90 años, rumbo a una nueva edición de la fiesta más importante y antigua del país”.

Asimismo, Alejandro Flores, gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, anunció que esta edición contará con la participación de veinte bodegas, además de dos DJ, gastronomía local y un gran espectáculo central.

Instituida por la Ley 9158 en 2019 y reafirmada por la Ley 9313 en 2021, la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid se ha consolidado como uno de los eventos más representativos del calendario mendocino. Su espíritu celebra el inicio de un nuevo ciclo agrícola y la antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, con el inconfundible sello del sur provincial.