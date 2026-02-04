Search
VENDIMIA 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia cuenta con un nuevo sitio web oficial

El Gobierno de Mendoza lanzó una plataforma digital que centraliza información, agenda y contenidos de la celebración vendimial.

De cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó un nuevo sitio web oficial dedicado íntegramente a esta celebración emblemática de la provincia. La plataforma fue pensada como un espacio de consulta para mendocinos, turistas, medios de comunicación y público en general, centralizando toda la información vinculada a la temporada vendimial.

El sitio ofrece noticias actualizadas y un calendario completo de actividades, que incluye fiestas departamentales, espectáculos y eventos culturales que forman parte de la agenda oficial. De esta manera, permite conocer de forma clara y ordenada las fechas y detalles de cada instancia de la celebración.

Entre sus secciones destacadas, el portal brinda información sobre la venta de entradas para el Acto Central de la Vendimia y su repetición, facilitando el acceso a uno de los eventos más convocantes del calendario cultural mendocino.

Además, incorpora el espacio Streaming de Vendimia, una propuesta audiovisual con entrevistas, programas especiales y contenidos digitales que muestran el detrás de escena de la fiesta y acercan la voz de sus protagonistas.

La plataforma también incluye entrevistas a artistas, hacedores culturales y referentes institucionales, que aportan miradas sobre la historia, el significado y la importancia de la Vendimia como parte de la identidad cultural de Mendoza.

ETIQUETAS:

nuevo sitio web oficialcalendario completo de actividadesFiesta Nacional de la Vendimiaventa de entradasSubsecretaría de Cultura

