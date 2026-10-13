La Feria del Libro llega a Tupungato con talleres, teatro y presentaciones artísticas

Tupungato se prepara para recibir una nueva edición de su Feria del Libro departamental, una iniciativa que reunirá a escritores, artistas y lectores durante dos jornadas con actividades gratuitas de promoción de la lectura y la creatividad. La propuesta tendrá lugar en el Hotel Turismo Tupungato y buscará generar espacios de encuentro para la comunidad a través de experiencias literarias, educativas y artísticas.

La agenda del jueves 15 comenzará a las 9 con los talleres “Poesía Feroz”, “Libronautas”, “La mejor luna: historias para sentir, imaginar y compartir” y “Escalofríos literarios”. A las 10.30 y a las 16 habrá obras teatrales, mientras que por la tarde continuarán los talleres. La jornada cerrará con dos presentaciones literarias: a las 19, “Misión Cohetech: Rescate en Saturnito”, de Axel Ábrego Gil, y a las 20.30, “Agua Negra”, de Daniela Bastias.

El viernes 16, las actividades comenzarán a las 9 con talleres de poesía, creatividad, literatura e inteligencia emocional, entre ellos “Siluetas”, “Mensajes para un tiempo futuro” y “Exploradores de emociones”. También se desarrollarán propuestas a cargo de los profesorados de Matemática y Educación Primaria del IES, además de nuevas funciones teatrales a las 11 y a las 16. A las 10.30 se presentará la Banda Militar Talcahuano, perteneciente al RIM 11 General Las Heras.

La última jornada tendrá además propuestas especiales para compartir entre generaciones. A las 19 se presentará el libro “El peso de la lluvia en la ventana”, de Susana Santoni, y a las 19.30 se realizará el taller literario “Abuelas, abuelos y otras especias”, destinado a niños y niñas junto a sus abuelos u otros adultos. El cierre será a las 21 con la presentación del Coro Municipal, que celebrará su 25.º aniversario.