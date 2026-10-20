La Feria del Libro de Tupungato reunió literatura, música y teatro en dos jornadas

La Feria del Libro Tupungato 2026 se realizó el jueves 15 y el viernes 16 de octubre en el Hotel Turismo, donde vecinos y visitantes participaron de dos jornadas dedicadas a la literatura, el arte y el intercambio cultural. La programación incluyó presentaciones de libros, talleres, obras teatrales y propuestas musicales que acercaron a los asistentes a nuevas historias, autores y experiencias creativas.

Uno de los principales ejes del encuentro fueron las presentaciones literarias, que permitieron dar visibilidad a la producción de escritores locales y generar espacios de diálogo entre autores y lectores.

Las historias y la poesía, protagonistas de la Feria

Durante la primera jornada se presentó Misión Cohetech: Rescate en Saturnito, del autor Axel Ábrego Gil, una obra declarada de interés educativo, cultural y literario por el Senado de la Provincia de Mendoza.

El libro propone un viaje a Saturnito, un universo fantástico cuyos habitantes se comunican mediante pompas de jabón. En ese escenario, una crisis amenaza al planeta y su resolución depende del nacimiento de Cohetech, un cohete creado a partir de la imaginación, la creatividad y el trabajo en equipo.

El proyecto nació a partir de una iniciativa impulsada por Cristina García, profesora de Lengua y Literatura de la Escuela República Italiana 4-122.

La jornada continuó con la presentación de Agua Negra, de Daniela Bastias, escritora y poeta oriunda de Tupungato. El encuentro fue moderado por Susana Slednew, poeta nacida en Buenos Aires y radicada en Mendoza, cuya trayectoria en la poesía contemporánea aportó una mirada especializada al intercambio en torno a la obra.

Bastias ha desarrollado su recorrido literario mediante su participación en talleres y clínicas de escritura con destacados autores argentinos. Además, fue invitada al Festival Internacional de Poesía de Rosario en 2021 y al festival Poesía Ya! en 2023.

El viernes fue el turno de Susana Santoni, quien presentó su poemario El peso de la lluvia en la ventana. Poemas para dejar de esconderse. La actividad contó con la moderación de Gisela Manoni y el acompañamiento musical del cantante de tango Ismael Jalil, junto al guitarrista Federico Gil.

La obra recorre el universo íntimo de mujeres atravesadas por la memoria, las pérdidas, el silenciamiento y la búsqueda de libertad. Con una voz cercana y sensible, los poemas abordan experiencias cotidianas y rurales en las que conviven el dolor, la soledad y las rutinas con la resistencia y la esperanza.

Talleres, lectura y creatividad para todas las edades

La Feria también ofreció una amplia variedad de actividades destinadas a distintos públicos. A lo largo de las dos jornadas se desarrolló el taller literario Poesía Feroz, a cargo de Lorena Rueda, y el espacio de literatura y creatividad Libronautas, coordinado por la profesora Carolina Salinas.

La programación incluyó, además, la propuesta de mediación literaria accesible La mejor luna: historias para sentir, imaginar y compartir, vinculada al IES 9-009, y el taller Escalofríos literarios, impulsado por la Biblioteca Popular Mirador de Estrellas.

Durante el viernes se sumaron los talleres Siluetas, de Julia Marín, y Exploradores de emociones, coordinado por Evangelina Arreguez y Sami Pegorín. También participaron estudiantes avanzados de los profesorados de Matemática y Educación Primaria del IES Tupungato, con propuestas orientadas al aprendizaje y la creatividad.

Otro de los espacios destacados fue el taller literario Abuelas, abuelos y otras especias, destinado a las infancias y a las personas mayores. Coordinada por Lorena Rueda, la actividad promovió el encuentro entre generaciones a través de la literatura y las historias compartidas.

Teatro y música para cerrar dos jornadas culturales

La programación artística se completó con las obras teatrales Leven Anclas y Aventuras a todo terreno, que formaron parte de las actividades previstas para ambas jornadas.

En la mañana del viernes, además, los instrumentos de la Banda Militar Talcahuano, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11 General Las Heras, resonaron en el salón principal del Hotel Turismo y sumaron una propuesta musical al encuentro.

De esta manera, la Feria del Libro Tupungato 2026 reunió literatura, educación y expresiones artísticas en un espacio de participación e intercambio, con actividades pensadas para acercar los libros y la creación cultural a personas de distintas edades.