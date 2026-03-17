La Feria Argentina del Alfajor vuelve a Mendoza con su segunda edición

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir nuevamente uno de los eventos más dulces del año: la Feria Argentina del Alfajor regresa con su segunda edición y promete tres días a puro sabor.

La cita será del 3 al 5 de abril en la Nave Cultural, con entrada libre y gratuita. Durante esas jornadas, mendocinos y turistas van a poder recorrer una gran variedad de stands con alfajores de todo el país, desde los clásicos de siempre hasta opciones más innovadoras.

Después del éxito de la primera edición, la feria vuelve con una propuesta renovada que combina gastronomía, producción nacional y entretenimiento para todas las edades.

En total, participarán más de 60 marcas y emprendedores, ofreciendo degustaciones, venta directa y la posibilidad de conocer de cerca a quienes están detrás de este producto tan representativo de la cultura argentina.

Además, se encuentra abierta la convocatoria para alfajoreros, chocolateros y emprendedores gastronómicos de todo el país que deseen participar. La feria representa una oportunidad para exhibir productos, fortalecer marcas y generar contacto directo con el público. Los interesados pueden solicitar información e inscribirse al +54 11 2575 9844.