La Feria Argentina del Alfajor volvió a conquistar la Ciudad con una convocatoria récord

La Ciudad de Mendoza fue escenario de una verdadera fiesta dulce con la realización de la segunda edición de la Feria Argentina del Alfajor, un evento que volvió a destacarse por su gran convocatoria y su propuesta para todo público.

El encuentro se llevó a cabo del 3 al 5 de abril en la Nave Cultural, con entrada libre y gratuita, y reunió a miles de mendocinos y turistas que se acercaron a disfrutar de una experiencia que ya se consolida dentro de la agenda cultural local.

Durante las tres jornadas, el público pudo recorrer stands de más de 60 marcas de alfajores provenientes de distintos puntos del país, con una amplia variedad de sabores que incluyeron desde los clásicos hasta propuestas innovadoras con identidad regional.

Foto. cortesía prensa de Ciudad de Mendoza

Además de la oferta gastronómica, la feria contó con food trucks, espacios de degustación, venta directa y actividades recreativas pensadas para toda la familia, lo que reforzó su perfil como un plan ideal para el fin de semana largo.

Uno de los momentos más esperados fue la elección del mejor alfajor de la feria, una instancia que puso en valor la calidad, la creatividad y el trabajo de los productores participantes, generando gran expectativa entre expositores y visitantes.

El evento, que ya había sido un éxito en su primera edición, volvió a superar expectativas y se consolidó como un espacio clave para promover la producción nacional, impulsar a emprendedores y fortalecer el vínculo entre las marcas y el público.