Hace poco se conoció el caso de Damaris, una joven que cuando tenía tres años sufrió la pérdida parcial de la audición y que hoy en día debe usar procesadores para poder escuchar.

Cuando se dio a conocer, la familia estaba negada a recibir dinero de las gente. Pero en este momento ya no se puede esperar más. Pues Damaris necesita de los procesadores urgente.

Aparatos auditivos que se esperaba que la obra social pagara, pero eso quedó solo en una decepción. Ya que la misma obra nunca dio el visto bueno para financiar una herramienta necesaria para la vida de una persona.

Ante esta situación su madre tuvo que tomar las riendas y comenzar a pedir dinero, aunque no era idea principal. Así lo decía Yesi en una carta abierta: «ya no se puede esperar más de lo esperado, como dije al principio, en nosotros no estaba el pedir dinero. Pero la verdad que lo necesitamos, el que pueda colaborar bienvenido sea».

Ante la posibilidad existente de que alguien done los procesadores, se aseguró el buen uso del dinero. Esto dijo: «Si por la bendición de Dios alguien dona los procesadores para Damaris. El dinero recaudado será para lo que la joven necesite, como lo puede ser en la escuela. etc.«

«Quiero agradecer especialmente a las personas que desde el primer momento me han querido ayudar con dinero y yo no lo acepte». Esto decía Yesi para ser agradecida con la gente que intentó ayudar.

Donaciones

Ya para poder rendir el dinero necesario para lo procesadores, la madre de Damaris dejó algunos de sus datos para que puedan transferir o hacer cualquier tipo de consulta. Ambas datos pertenecen a mercado pago, el titular figura como Jessica Marcela Olguin.

Cuentas para transferencias:

CVU: 0000003100017036329964

Alias: crin.ejes.casa.mp

Número para consultas:

Celular: 2622 639347