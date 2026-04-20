La faena clandestina de animales en el Valle de Uco terminó con un fallo histórico para Mendoza

Un caso de faena clandestina en el Valle de Uco derivó en un fallo que ya es considerado histórico en Mendoza. La sentencia, dictada el 16 de abril, impuso penas de prisión efectiva a los imputados (tras el traslado ilegal de cerca de 900 kilos de carne equina sin habilitación sanitaria), marcando un precedente en este tipo de delitos.

El hecho investigado ocurrió el 12 de marzo de 2026, cuando la Policía interceptó un vehículo que transportaba carne sin los controles correspondientes (en un procedimiento realizado en la región del Valle de Uco). La causa fue instruida por la Unidad Fiscal local, bajo la órbita del fiscal Pablo Fossaroli, y resuelta por la jueza Teresa Di Bari.

En su resolución, la magistrada dispuso cuatro meses de prisión efectiva para uno de los acusados y la unificación de una pena previa en tres años y cuatro meses de cárcel para el segundo (quien además fue declarado reincidente). A esto se sumó la inhabilitación por cinco años para ambos imputados (junto con la imposición de costas procesales), consolidando un fallo con fuerte impacto penal.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que incorpora una mirada actualizada del derecho animal. La jueza incluyó el reconocimiento de los animales como “seres sintientes” (un criterio cada vez más presente en la jurisprudencia), lo que refuerza el enfoque sobre la protección y el trato hacia los mismos en este tipo de delitos.

El caso también contó con la intervención de la Asociación PEMPA, que actuó como impulsora y acompañó el proceso judicial (con antecedentes en rescates de más de 30 caballos entre 2020 y 2021 en el sur provincial). Su participación fue clave para visibilizar la problemática de la faena clandestina y fortalecer las acciones legales contra estas prácticas.