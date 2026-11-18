El Parque Central de la Ciudad de Mendoza fue escenario de una nueva edición de la Expo Mendoza Voluntaria 2026, un encuentro que reunió a 75 organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia. La actividad se desarrolló el pasado 14 de noviembre y contó con el acompañamiento del municipio, además de ser declarada de Interés Municipal mediante el Decreto Nº 859/2026.

La iniciativa tuvo como objetivo dar a conocer el trabajo que realizan asociaciones civiles, fundaciones y grupos de voluntarios, además de acercar sus proyectos a la comunidad y generar nuevas oportunidades de participación ciudadana.

Durante la jornada, los distintos espacios presentaron propuestas vinculadas con la salud, la educación, las infancias, las personas mayores, la discapacidad, la inclusión, el cuidado del ambiente, la protección animal y la asistencia social. De esta manera, los visitantes pudieron conocer de cerca las tareas que llevan adelante las instituciones y conversar con sus referentes para informarse sobre cómo sumarse a las actividades de voluntariado.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Además de los stands, la Expo ofreció espectáculos musicales, actividades recreativas y propuestas deportivas para toda la familia, en una tarde que combinó participación, intercambio y compromiso comunitario.

El encuentro también permitió fortalecer los vínculos entre las propias organizaciones. Los representantes compartieron experiencias, intercambiaron ideas sobre sus tareas cotidianas y exploraron posibles acciones conjuntas para continuar trabajando en red.

El cierre estuvo marcado por una fotografía grupal en las escalinatas del Parque Central, donde las organizaciones participantes compartieron un momento de celebración por el trabajo realizado.

Así, la Expo Mendoza Voluntaria 2026 se consolidó como un espacio de encuentro para visibilizar el compromiso de las instituciones sociales de la provincia y promover nuevas formas de participación y colaboración entre quienes trabajan por la comunidad.