La explicación de Calvente tras los desbordes cloacales en Guaymallén

Las intensas tormentas registradas durante el domingo en Mendoza provocaron anegamientos e inconvenientes en el sistema de saneamiento de diversos sectores de Guaymallén.

El intendente de ese departamento, Marcos Calvente, se refirió a la situación durante una conferencia de prensa realizada este lunes, en medio de las tareas por el corte en la lateral norte del Acceso Este y explicó los motivos que desencadenaron los colapsos.

El jefe comunal remarcó que las contingencias no se debieron a fallas estructurales o de funcionamiento en las tuberías, sino al volumen extraordinario de agua pluvial que ingresó de forma indeseada a la red de efluentes.

“Las tormentas de ayer generaron desbordes en un par de puntos del departamento. El problema radica centralmente en el aporte adicional de agua que hacen las lluvias al sistema cloacal”, puntualizó Calvente, según señaló Mendoza Post.

Asimismo, el jefe comunal destacó el despliegue inmediato de las cuadrillas de Aguas Mendocinas (Aysam) en los barrios afectados para encarar los trabajos de limpieza y desinfección ambiental. Calvente atribuyó la celeridad de los operativos a la articulación que se viene llevando a cabo entre el municipio y la conducción de la empresa estatal.

En ese sentido, el intendente subrayó que esta capacidad de respuesta inmediata “es producto del nuevo canal de diálogo y del plan de trabajo coordinado” que ambas administraciones pusieron en marcha para atender emergencias en el departamento.