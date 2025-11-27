La exorbitante suma de dinero que Facundo Arce le exige a Tupungato para poder llevar adelante su defensa

El Concejo Deliberante de Tupungato decidió suspender por 15 días al concejal Facundo Arce (Partido Federal), luego de un año de investigación por una denuncia de violencia de género presentada por una asesora legal del municipio.

La funcionaria lo acusó de maltrato en reuniones vinculadas al debate por el endeudamiento comunal y acompañó su denuncia con informes de tres psicólogos que dan cuenta del daño sufrido. Con la lectura del dictamen final, el edil quedó temporalmente apartado y en riesgo de enfrentar un proceso de destitución.

Pero el foco de la polémica se encendió cuando Arce afirmó, a Diario El Sol, que no puede afrontar los costos de su defensa y exigió que sea el propio municipio quien cubra esa suma.

Según declaró, contratar un abogado especializado le costaría cerca de 20 mil dólares, un monto que —dijo— está imposibilitado de pagar.

“No tengo abogado ni los recursos para financiarlo. Consulté y ese es el honorario que piden. Si el Concejo y el intendente pagaron asesoramiento legal para avanzar en mi suspensión, corresponde que también me financien la defensa. Todo esto ocurrió dentro del ámbito municipal”, reclamó.

El concejal sostuvo además que enfrenta “un poder muy grande” y denunció que en el procedimiento “se han vulnerado varios” de sus derechos, enmarcando su pedido económico como una condición indispensable para poder ejercer una defensa en igualdad de condiciones.

La resolución del Concejo contó con un amplio respaldo político de todos los bloques que lo integran, aunque la abstención de Antonio Balderrama, de Cambia Mendoza, llamó la atención y hasta causó resquemor entre sus pares.