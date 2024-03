La exministra mendocina que se acomodó en el Senado con Rody Suarez

Más allá de que Rodolfo Suarez finalizó su gestión y ahora ocupa el lugar de Alfredo Cornejo en el Senado, sus ex funcionarios siguen estando vigentes y el ex mandatario ya acomodó a una de sus colaboradoras.

Se trata de Nora Vicario que ocupó el cargo de ministra de Cultura y Turismo y ahora aparece en el Senado como asesora del ex gobernador. La ex funcionaria capitalina se quedó con la máxima categoría, A1, entre los asesores de los legisladores.

Vicario se desempeñaba como secretaria de Medios de la Ciudad de Mendoza y asumió su cargo como ministra de Cultura para reemplazar a Mariana Juri, que su lugar para asumir su banca en el Senado.

Sin embargo, Vicario no es la única ex funcionaria que consiguió empleo. El ex ministro de Economía, Enrique Vaquié, también se refugió en el Senado como asesor de Mariana Juri.

Otro con suerte fue el ex ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, que también pudo acomodarse en el Congreso y tiene un cargo de coordinador de asesores del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado.