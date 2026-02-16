La estrategia de Petri para aprobar la reforma laboral sin cambios y evitar que vuelva al Senado

La reforma laboral atraviesa su etapa decisiva en el Congreso con una estrategia definida por el Ejecutivo: avanzar con el texto aprobado en el Senado sin reabrir el debate. El diputado nacional Luis Petri sostuvo que el objetivo es evitar que el proyecto regrese a la Cámara alta, lo que implicaría nuevas negociaciones y posibles dilaciones.

“El proyecto se va a tratar como viene. Queremos evitar que vuelva al Senado”, afirmó el legislador mendocino, alineado con la postura oficial de acelerar la sanción. Según explicó, la prioridad es garantizar la aprobación y luego ajustar los puntos más controvertidos por otras vías normativas.

Uno de los artículos que generó mayor debate es el referido a las licencias por enfermedad inculpable, incorporado durante el tratamiento en comisión en la Cámara alta y no contemplado en la iniciativa original del Ejecutivo. Petri señaló que existen alternativas para corregir eventuales inconsistencias: una ley complementaria, una reglamentación específica o incluso un Decreto de Necesidad y Urgencia. “El Ejecutivo también podría hacer la corrección vía DNU”, indicó.

El texto con media sanción establece que, en caso de enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, el trabajador percibiría el 75% de su salario, y un 50% si la afección derivara de una conducta voluntaria. Actualmente, la legislación vigente garantiza el 100% del sueldo en esas situaciones.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó la modificación y la vinculó con la necesidad de combatir irregularidades. Señaló que existen casos de certificados médicos falsos y sostuvo que el objetivo es reducir abusos que impactan en los costos y la productividad.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó que el esquema busca reforzar la responsabilidad individual en situaciones donde el empleador no tiene injerencia directa. Sus declaraciones generaron repercusiones en distintos sectores políticos y sindicales.

Otro de los puntos que divide posiciones es el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el oficialismo consideran que se trata de una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994 y sostienen que la estructura actual implica un costo que asume el conjunto del país. Sin embargo, existen resistencias vinculadas a cuestiones administrativas y de estatus dentro del fuero.

Pese a las diferencias internas y externas, la postura del Gobierno es avanzar con el paquete cerrado. “Si abrís el debate, no lo volvés a cerrar. Ya se acordó en el Senado”, resumieron fuentes parlamentarias, en línea con la estrategia de evitar cambios que obliguen a reiniciar el trámite legislativo.