La estrategia de Mendoza para que los chicos se egresen del secundario

En la última década, Mendoza logró una mejora sostenida en la cantidad de jóvenes y adultos que completan la escuela secundaria, consolidando políticas educativas que promueven la inclusión, la terminalidad y la vinculación con el trabajo. Según datos oficiales y el informe de Argentinos por la Educación, la provincia acompaña la tendencia nacional de crecimiento en los egresos.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó al Post que “la provincia mantiene una retención del 100%, es decir, todos los estudiantes que comienzan el primer año permanecen hasta el quinto”. Sin embargo, precisó que el egreso efectivo alcanza el 63,22% y se eleva al 74,21% cuando se consideran las instancias de acreditación de marzo, agosto y noviembre.

“Estamos muy conformes con esos números, pero nuestro desafío es lograr que el 100% egresen. Las dificultades académicas, los contextos socioeconómicos y los problemas emocionales pospandemia siguen afectando la continuidad escolar”, señaló Páez.

La funcionaria recordó que la pandemia dejó huellas, pero también evidenció la capacidad de adaptación del sistema educativo mendocino, que implementó aulas virtuales en tiempo récord para sostener el vínculo docente-estudiante. “Fue un esfuerzo conjunto entre docentes, familias y alumnos”, destacó.

En cuanto a las políticas a futuro, Páez subrayó la importancia de programas basados en evidencia, como “Mendoza Mejora Aprendiendo Matemáticas” y los censos de fluidez lectora y numérica, destinados a fortalecer los aprendizajes clave. “La capacitación docente, el uso de tecnología y la participación familiar son pilares fundamentales”, remarcó.

Por su parte, Érico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, aseguró que “el interés por terminar la secundaria se ha renovado”. Actualmente, casi 20.000 mendocinos cursan en los CENS, frente a los 16.000 del año pasado. “Hay un cambio cultural: muchos adultos quieren terminar el secundario para inspirar a sus hijos”, expresó.

El funcionario resaltó los convenios con empresas, bodegas, municipios y el Ministerio de Seguridad, que permiten a trabajadores completar sus estudios dentro del ámbito laboral. “Solo en seguridad privada tenemos 74 empresas asociadas y casi 3.000 estudiantes. En muchos casos, egresar también implica una mejora salarial”, detalló Arias.

Además, los CEBJA —Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos— combinan la formación secundaria con capacitación laboral, fortaleciendo el sentido práctico del aprendizaje. “Cuando un estudiante aprende a hacer un currículum o aplica la matemática en electricidad, entiende que la educación tiene un valor real”, añadió.

Ambos directores coincidieron en que estos avances reflejan los frutos de la Ley de Educación Nacional de 2006, que hizo obligatoria la escuela secundaria. “Veinte años después, vemos los resultados: más jóvenes terminan sus estudios y la sociedad valora la educación como motor de progreso”, resumió Páez.

Arias concluyó con una mirada hacia el futuro: “El gran desafío es mantener vivo este cambio cultural que une el esfuerzo, la educación y el trabajo como base del desarrollo mendocino.”