La estrategia de Caputo: ¿Por qué el Gobierno confía en que la inflación caerá pronto?

El equipo económico liderado por Luis Caputo mantiene una hoja de ruta clara para el corto plazo: lograr una desaceleración contundente de los precios entre abril y mayo. Aunque la meta de llegar al “0%” mensual parece haberse postergado por prudencia, la gestión se apoya en un argumento estrictamente monetario para justificar su optimismo.

La clave del plan oficial reside en el control de la cantidad de dinero que circula en la economía. Según explicó Federico Furiase, secretario de Finanzas, los agregados monetarios (la suma de billetes, depósitos y cuentas bancarias) crecen hoy a un ritmo del 20% interanual, una cifra que palidece frente a la inflación actual.

“Si la emisión de pesos corre muy por debajo de los precios, la inflación tarde o temprano tiene que ceder”, sostienen desde el Palacio de Hacienda.

Esta contracción real de la oferta monetaria busca dos objetivos:

Frenar los precios: Al haber menos pesos “sobrando”, se reduce la presión sobre el consumo y el dólar. Reactivar el crédito: El Gobierno apuesta a que la baja de tasas de interés permita una recuperación de los salarios reales y del financiamiento privado.

Para entender la magnitud del recorte, basta mirar el último Informe Monetario del BCRA. En febrero, todas las mediciones de dinero cayeron en términos reales (es decir, descontando la inflación):

Base Monetaria: Bajó un 0,8%.

M2 Privado (cuentas corrientes y cajas de ahorro): Retrocedió un 0,2%.

M3 Privado (incluye plazos fijos): Sufrió una caída del 1,1%.

Este escenario de “escasez de pesos” es el que, según Furiase, garantiza que los precios pierdan fuerza en el segundo semestre, a pesar de que marzo mostró una resistencia mayor a la esperada.

No todo es matemática monetaria; existen factores externos e internos que podrían “ensuciar” el camino hacia la desinflación:

Contexto Global: El conflicto bélico en Irán ha presionado al alza el precio de la energía, lo que se traduce en costos de combustibles más altos a nivel local. Sinceramiento de Tarifas: El Gobierno aún debe completar la quita de subsidios en transporte y servicios públicos, un ajuste necesario para el equilibrio fiscal pero que impacta directamente en el bolsillo. El factor confianza: Es el punto más crítico. Si la sociedad pierde la fe en el programa económico, la demanda de dinero cae. Si la gente se desprende de sus pesos más rápido de lo que el Gobierno los retira, la inflación podría estancarse o subir a pesar del ajuste.

Ante la reciente erosión en la credibilidad que muestran algunas encuestas, el Ejecutivo ha optado por resaltar los logros macroeconómicos del cierre de 2025. El objetivo es claro: anclar las expectativas y convencer al mercado (y a los ciudadanos) de que el esfuerzo actual dará frutos antes de que termine el año.