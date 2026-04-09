La escribana de Manuel Adorni amplió su declaración en Comodoro Py

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobró un nuevo impulso este jueves en los tribunales de Comodoro Py. La escribana Adriana Nechevenko, figura central en las transacciones inmobiliarias del funcionario, amplió su declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita, en una jornada marcada por el hermetismo y el avance de las medidas de prueba.

La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados para adquirir dos propiedades estratégicas:

Un departamento en el barrio porteño de Caballito (calle Miró).

Una vivienda en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Nechevenko, quien intervino en ambas escrituras, regresó a la fiscalía tras una comparecencia previa de dos horas. A su salida, mantuvo una postura reservada: “Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré”, afirmó, asegurando sentirse “tranquila” con su proceder profesional.

Uno de los puntos que genera mayor sospecha para los investigadores es la modalidad de financiación. En su testimonio inicial, la escribana calificó las operaciones como “normales” y descartó la existencia de préstamos externos, definiéndolas como compraventas con hipoteca por saldo de precio.

Sin embargo, el fiscal Pollicita ha decidido profundizar en el origen del dinero y citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como presuntas prestamistas en dólares de las operaciones en Caballito:

Claudia Sbabo y Beatriz Viegas: Vinculadas a la propiedad de la calle Miró, actual residencia del funcionario. Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio: Relacionadas con una segunda operación en la calle Asamblea.

La fiscalía concentra sus esfuerzos en tres ejes críticos:

Consistencia Patrimonial: Verificar si los montos de estas hipotecas privadas son compatibles con los ingresos y el patrimonio declarado por Adorni.

Respaldo Documental: Confirmar si los supuestos préstamos tienen un sustento financiero real o si se trata de una estructura para justificar el ingreso de divisas.

Simultaneidad: La Justicia observa con atención la compra de múltiples inmuebles y la cancelación de hipotecas en un período de tiempo inusualmente corto.

El avance de estas testimoniales será determinante para definir si la evolución patrimonial del jefe de Gabinete encuentra una justificación legal o si, por el contrario, existen inconsistencias que compliquen su situación procesal.