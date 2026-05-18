La escarapela, símbolo de identidad y patriotismo argentino

Cada 18 de mayo, la Argentina celebra el Día de la Escarapela, una fecha que recuerda el valor histórico y patriótico de uno de los símbolos nacionales más queridos por la sociedad.

La escarapela argentina, con sus tradicionales colores celeste y blanco, representa la unión, la identidad y el amor por la patria. Año tras año, durante las fechas patrias de mayo, millones de argentinos la llevan en el pecho como muestra de respeto hacia la historia y hacia quienes lucharon por la independencia del país.

Su origen se remonta a 1812, en tiempos de las guerras por la emancipación. Durante la Campaña al Paraguay, Manuel Belgrano advirtió que existía una gran confusión entre las tropas patriotas y las fuerzas realistas, ya que no había un distintivo claro que permitiera diferenciarlas en el campo de batalla. Por ese motivo, el 13 de febrero de 1812 envió una carta al Primer Triunvirato solicitando la creación de una escarapela nacional. Cinco días después, el 18 de febrero, el gobierno aprobó oficialmente el uso de la insignia celeste y blanca.

La escarapela fue, además, el primer símbolo patrio que antecedió a la creación de la bandera argentina. Incluso, el propio Belgrano tomó sus colores como inspiración para diseñar la bandera nacional tiempo después.

La celebración del Día de la Escarapela fue una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Educación en la década de 1930. Aunque la propuesta surgió en 1935, la fecha del 18 de mayo fue oficializada recién en 1941. Desde entonces, esta conmemoración busca destacar la importancia de este símbolo patrio en la historia argentina y reforzar su valor, especialmente en el ámbito educativo, donde las nuevas generaciones aprenden sobre su significado y la historia de su creación.