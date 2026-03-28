La endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres: un proyecto de ley busca garantizar el abordaje

La diputada provincial del PRO, Stella Huczak, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación de un programa destinado a garantizar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento integral de mujeres con endometriosis.

La iniciativa impulsa la puesta en marcha del Programa Provincial de Acceso Integral a la Endometriosis, con el objetivo de asegurar un acceso equitativo, gratuito y oportuno a todas las instancias de atención de esta enfermedad, desde la detección temprana hasta su abordaje integral en el sistema de salud.

De acuerdo al proyecto, la endometriosis es una patología ginecológica crónica que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada e invisibilizada. Según la legisladora, las pacientes pueden tardar entre siete y diez años en obtener un diagnóstico preciso, lo que repercute de manera directa en su calidad de vida, su salud mental, su desarrollo laboral y sus posibilidades reproductivas.

Frente a este escenario, la propuesta legislativa plantea un enfoque integral basado en criterios de accesibilidad, equidad y evidencia científica. Entre las principales medidas se incluye la cobertura médica integral y gratuita del 100% a través de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), la creación de áreas de referencia con equipos interdisciplinarios especializados y la implementación de un Registro Provincial de Endometriosis.

Asimismo, el proyecto contempla el desarrollo de campañas permanentes de concientización y prevención, la incorporación de licencias laborales específicas y medidas de flexibilidad laboral para quienes padecen la enfermedad, así como la promoción de la investigación científica en articulación con universidades y organismos especializados.

La iniciativa también reconoce a la endometriosis como una problemática de alto impacto en la salud pública y apunta a eliminar las barreras que actualmente dificultan el acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados.

“Durante años, muchas mujeres convivieron con dolor, sin diagnóstico y sin respuestas del sistema de salud”, sostuvo Huczak al fundamentar el proyecto.

Finalmente, la propuesta recoge antecedentes de otras provincias argentinas y de países que ya avanzaron en políticas públicas específicas en la materia, adaptándolos al contexto local con una perspectiva integral que abarca dimensiones sanitarias, laborales, educativas y sociales.