La encuesta que envalentona a un intendente de cara a las elecciones

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, encabezó el ranking nacional de imagen positiva que evalúa mensualmente la gestión de los jefes comunales de todo el país. El relevamiento, realizado por la consultora CB, volvió a ubicar al mandatario maipucino entre los intendentes con mejor valoración ciudadana.

Una vez difundido el dato, se celebró en la comuna que salió a difundirlo para que se enteraran todos, por si alguno no se había percatado. Según el informe, Matías Stevanato alcanzó un 60,6 % de imagen positiva, lo que no solo lo posiciona como el intendente mejor valorado a nivel nacional, sino también como el de mayor respaldo en la provincia.

La medición se da en un contexto electoral importante porque el 22 de febrero hay elecciones municipales en Maipú. Se renueva la mitad del Concejo Deliberante y el intendente necesita engrosar de alfiles para no tener que transpirar para aprobar ordenanzas.

Desde la comuna destacan la consolidación del denominado “Modelo Maipú”, una forma de gestión basada en la previsión, la cercanía con los vecinos y la toma de decisiones con impacto directo en la vida cotidiana. La propuesta, remarcaron, apunta a que el crecimiento urbano y poblacional se traduzca en mejores condiciones para vivir, circular, trabajar y desarrollarse en comunidad, evitando el desorden y la improvisación.