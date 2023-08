La emotiva campaña que realizó un grupo de motociclistas en una escuela de Tupungato por el Día de la Niñez

Dejando atrás todos los problemas personales y del país, un grupo de motociclistas buscó alegrar a los niños de la escuela 1-634 Isla Soledad, la cual se ubica en Anchoris. Todo esto para que los jóvenes pudieran festejar el Día de la Niñez.

El grupo de motoqueras llegaron completamente de sorpresa para llenar de disfrute, regalos, golosinas y frutas el establecimiento, en el cual los chicos pasan la jornada completa. Por lo que pudieron tener un viernes distinto.

Esta escuela se encuentra cercana a la Ruta 40 en la zona de Anchoris en Tupungato, lugar famoso por la explotación de áridos y de la industria de construcción: “Aquí hay chicos que vienen de familias de agricultores y de trabajadores de las ripieras y areneras” dijo Rosana López, la directora de la escuela en diálogo con Canal 7 y Diario UNO.

Motos que cargaron felicidad

En la mañana mendocina, la escuela se pintó de colores y fiesta donde decenas de motos del grupo Coronadas Riders llegaron con regalos y chicas disfrazadas de payaso.

Esto pudo ser realidad gracias a que mucha gente colaboró y realizó donaciones para poder ser entregadas a los estudiantes. Además de que un periodista de Canal 7 hizo entrega de una bandera argentina para mástil, movimiento que significó una parte del programa Una bandera para tu escuela.

Sobre este grupo, la fundadora Carina Cáceres contó que: “el grupo nació hace dos años y fue creciendo hasta llegar a hoy, que somos 35. Nos juntamos a rodar, a tomar café o comer, y cuando una de las chicas, donde la mayoría somos mamás, contó que en la escuela donde da clases los chicos tienen miles de carencias, decidimos hacer algo”..

“Nosotras somos un grupo de amigas que tomamos iniciativas solidarias, y somos de un grupo que siempre andamos en moto. Tenemos una amiga, Mariel, que es docente y da clases en esta escuela y ella nos contagió estas ganas de ayudar y colaborar para que los chicos tengan un día distinto. Hemos traído juguetes, útiles, y otras cosas importantes”, sumó Carina.

Día de la Niñez

Respecto al Día de la Niñez, la fundadora del grupo dijo: “Hace tres semanas que estaba pensando en las historias de estos niños que nos contaba Mariel Giovannini sobre esta escuela, ya que es muy comprometida con su vocación. Y se me ocurrió que nos pusiéramos a trabajar para que estos chicos tengan un día distinto, un día lindo”.

“Tengo muy buena relación con la gente de la agencia Royal Enfield y el club de estas motos, desde que compré la mía, y comencé a participar de encuentros y salidas, y ellos de inmediato colaboraron con la campaña. Comenzamos a golpear más puertas, y se sumaron los del Club Royal Enfield Mendoza, Genco, Motoclub BMW, y un montón de particulares y anónimos que se coparon y salió lo que se vio ahora”.

“Trajimos juguetes, bolsitas con golosinas, ropa, mercadería, pizarras, ya que la escuela no tiene suficientes; mapas, porque no tienen para dar las clases. Nos emocionó ver la alegría cuando les dimos pelotas, una red reglamentaria de vóley, ya que no pueden hacer educación física por no tener material. Fue un día glorioso, fue nuestra primera rodada, y nos vinimos con mucho más de lo que llevamos”.

“Yo sé lo que es la pobreza, y por eso me solidarizo con estos chicos. He trabajado mucho y la vida me ha dado de todo. Es bueno compartir entonces con los menos afortunados”, cerró Carina Cáceres.