La economía no repunta en la percepción de los argentinos: el 71% considera que la situación es mala

La percepción de los argentinos sobre la marcha de la economía continúa siendo mayoritariamente negativa. Según una nueva encuesta de AtlasIntel y Bloomberg, el 71% considera que la situación económica del país es mala, mientras que el 75% tiene una opinión desfavorable sobre el mercado laboral.

Los resultados corresponden a la edición de septiembre de Latam Pulse, un relevamiento que incluyó a 2.067 personas y que refleja un escenario de preocupación por el empleo, los ingresos familiares y las perspectivas económicas.

De acuerdo con los datos difundidos, apenas el 21% de los consultados calificó como buena la situación económica nacional, mientras que el 9% la consideró normal.

La evaluación tampoco mejora cuando se consulta por la realidad de los hogares: seis de cada diez argentinos consideran que su economía familiar atraviesa un mal momento. En contrapartida, el 20% manifestó una opinión positiva y otro 20% la calificó como normal.

El empleo, una de las principales preocupaciones

El mercado laboral aparece como uno de los aspectos más cuestionados. El 75% de los encuestados considera que la situación del empleo es mala, frente a un 13% que la evalúa positivamente y un 12% que la define como normal.

Las expectativas tampoco resultan alentadoras. El 57% cree que las condiciones laborales empeorarán durante los próximos seis meses, mientras que el 31% espera una recuperación.

En cuanto al rumbo general de la economía, el 55% anticipa un deterioro durante el próximo semestre. Solo el 31% confía en una mejora y el 14% considera que no habrá cambios significativos.

La incertidumbre también alcanza a los ingresos familiares: el 48% prevé que su situación económica empeorará, frente al 32% que espera una recuperación.

Menos consumo y mayor preocupación por la inflación

El pesimismo económico también se refleja en las decisiones de consumo. Según el estudio, el 58,5% de los argentinos planea reducir sus compras de bienes duraderos, mientras que el 27,3% mantendrá sus gastos y apenas el 14,2% prevé incrementarlos.

La proporción de quienes anticipan una reducción del consumo aumentó 11,3 puntos porcentuales respecto de agosto.

Por otra parte, el indicador de percepción de inflación elaborado por AtlasIntel pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre, lo que evidencia una mayor preocupación por la evolución de los precios. Se trata de un índice de percepción y no de la inflación oficial.

Cuáles son los problemas que más preocupan a los argentinos

La encuesta también identificó las principales inquietudes de la población. La corrupción encabezó las respuestas con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%.

En tercer lugar aparecieron la impunidad y el funcionamiento del sistema judicial, con el 34,6%, mientras que la situación económica reunió el 32,2% de las menciones.

Los altos precios y la inflación alcanzaron el 27,8%, seguidos por la educación y el debilitamiento de las instituciones democráticas, ambos con el 20,2%.

Los resultados exponen una marcada distancia entre las expectativas de recuperación económica y la percepción cotidiana de buena parte de la población, especialmente en materia de empleo, ingresos y consumo