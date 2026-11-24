El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los resultados de septiembre del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador que permitió confirmar dos trimestres consecutivos de caída en la actividad económica argentina. Si bien el último mes del período presentó una variación positiva, el balance general del tercer trimestre se mantuvo por debajo del registrado entre abril y junio.

Para evitar que el promedio trimestral terminara en terreno negativo, septiembre necesitaba registrar un crecimiento mensual cercano al 8,5%. Sin embargo, el incremento fue del 1,1%, una cifra insuficiente para compensar las bajas anteriores. El resultado contrasta con el mayor avance mensual registrado durante 2026, que fue del 2,7% en marzo.

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La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq pic.twitter.com/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

La denominada recesión técnica se configura cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de contracción, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas del Producto Bruto Interno (PBI). El concepto fue popularizado por el economista Julius Shiskin en 1974 como un criterio orientativo para identificar posibles períodos recesivos, aunque no constituye el único parámetro utilizado para evaluar la evolución de una economía.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se cumplieron las expectativas oficiales respecto de los denominados «mejores 18 meses» que había anticipado para la economía nacional. El funcionario atribuyó el resultado a factores internacionales, como el conflicto en Oriente Medio, y a la incertidumbre política interna ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. No obstante, sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y manifestó expectativas positivas para los últimos meses del año.