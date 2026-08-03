La durísima crítica del kirchnerismo a la reunión del PJ: “No tienen nada para decir”

El diputado provincial Lucas Ilardo lanzó duras críticas contra la reunión sin difusión entre dirigentes del Partido Justicialista (PJ) para comenzar a discutir el escenario electoral y la construcción de candidaturas de cara a 2027. Al cónclave asistieron intendentes, el diputado nacional y ex intendente de Tunuyán Martín Aveiro y el ex vicegobernador Carlos Ciurca.

A través de su canal de WhatsApp, el legislador cuestionó que el encuentro se haya realizado sin difusión y aseguró que el principal problema del peronismo es la falta de posicionamientos políticos frente a los principales temas de la agenda provincial y nacional.

“¿Saben por qué se reúne en secreto el PJ? Porque no tiene nada para decir. Hace tres años que no dice nada, de nada”, afirmó Ilardo.

El diputado sostuvo que, desde el llamado a “frenar a Milei” durante la campaña presidencial, el justicialismo no volvió a expresar una posición clara sobre temas que considera centrales. Entre ellos mencionó la suspensión de las PASO, la situación de Los Nihuiles y la inseguridad.

“No nos dice nada de las PASO, no nos dice nada de Los Nihuiles, no nos dice nada de la inseguridad. No opinan de nada, porque no mueven el tuje para nada”, lanzó.

En ese contexto, ironizó sobre la discusión interna por las futuras candidaturas. “Se reúnen en secreto para seguir sin decir nada. Ahí juegan a la perinola para ver quién quiere ser candidato, porque nadie quiere ser”, expresó.

Para Ilardo, la falta de liderazgo dentro del peronismo contrasta con el escenario del oficialismo nacional. “Milei va por la reelección y es el único candidato confirmado que tiene la República Argentina”, sostuvo.

No obstante, el legislador también cuestionó la gestión libertaria y consideró que el problema de la oposición es no haber logrado construir una alternativa política. “Milei viene haciendo las cosas como el culo, a la gente le va como el culo, pero no hay una propuesta ni una oferta electoral de la oposición”, afirmó.

En ese marco, señaló que la ausencia de figuras competitivas explica por qué vuelve a instalarse el nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dentro del debate interno del PJ. “Sale una carta y alguien dice que va a ser Cristina, porque no hay nadie. La única que decía algo era ella”, concluyó.