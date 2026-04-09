La durísima crítica de Fernández Sagasti a un funcionario de Milei por el ajuste el SENASA

Las desregulaciones del Gobierno Nacional vienen generando polémicas por el desmantelamiento en algunos organismos. Las consecuencias del equilibrio fiscal a costa de lo que sea, termina trayendo otras consecuencias, según marca la oposición.

Uno de los funcionarios que es blanco de estas críticas es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación que es quien tiene a su cargo la motosierra en materia de normas. En un contexto de duro ajuste, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti no dudó en cruzarlo por redes sociales.

El concepto de @fedesturze de hacer grande a la Argentina: destruir el SENASA, provocando que la carne argentina sea rechazada en China y Chile por falta de garantías sanitarias. https://t.co/uoMySHo45x — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 9, 2026

Aprovechó un fragmento de las explicaciones del ministro en la presentación de los cambios que pretenden hacer en la ley de tierras para cuestionar algunos conceptos. “El concepto de @fedesturze de hacer grande a la Argentina: destruir el SENASA, provocando que la carne argentina sea rechazada en China y Chile por falta de garantías sanitarias”.