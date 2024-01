La dura reacción del peronismo local tras la designación de Daniel Scioli 

El exvicepresidente Daniel Scioli, embajador en Brasil desde la gestión de Alberto Fernández hasta la actualidad, asumirá como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes en el Gobierno de Javier Milei, y se suma así a lista de dirigentes peronistas incorporados a las filas de la administración libertaria.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien compartió la foto de una reunión de Milei con Scioli en la Casa de Gobierno

“Gracias, Daniel, por la gran tarea realizada para nuestro país como embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros de que harás un enorme aporte”, expresó el titular de la cartera política desde sus redes sociales.

Sin embargo, esta noticia no cayó nada bien en el peronismo mendocino que están muy distanciados de las ideas del presidente libertario.

Uno de los primeros en saltar fue Jorge Tanús que escribió en X: “Jubílate @danielscioli Ya tenes 67. Deja de arrastrarte y dar lástima. Una vergüenza histórica de tenerte de compañero y candidato a presidente. Fin”, escribió el ex legislador mendocino y ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

Por su parte, el ex senador kirchnerista, Lucas Ilardo, señaló: Esto ya no me enoja, me apena. Ya estoy más grande, entendí cosas que de pibe no. Deje de romantizar la política. Pero miles de pibes están empezando y ven estas defecciones, o borocotizaciones…eso me apena. Supieran los @danielscioli d la vida el daño q hacen, una lástima”, escribió en sus redes.