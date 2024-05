La dura condena para el ex senador sancarlino Marcelo Romano

El ex senador Marcelo Romano vivió años atrás un polémico hecho con la Policía de Mendoza, que derivó en el desafuero. Recientemente fue condenado por esto.

Es que el ex radical, que en su última senaduría se enfiló en el Partido Verde y en las últimas elecciones aliado de Omar De Marchi, fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Se debe al hecho que protagonizó en agosto de 2019, cuando su hija fue retenida por la Policía en el Acceso Sur, a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz.

Romano, según trascendió, quiso librar a su hija de esa situación y sacó chapa de ser legislador: “Yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”, fue la intervención que habría dado a los efectivos, según consta en el expediente judicial.

El delito por el que se lo investigaba era el de “atentado contra la autoridad”, que establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

El Ministerio Público Fiscal logró que se le quitaran los fueros en mayo de 2020, por lo que la causa pudo avanzar. Se elevó a juicio y fue María José Cerdera, jueza del Juzgado Penal Colegiado, quien sentenció a Marcelo Romano a 10 meses de prisión en suspenso, pero también a estar inhabilitado a ejercer cargos públicos por 20 meses (el doble de la condena).

Desde el entorno de Romano aseguraron que apelarán (no está firme la sentencia) y que se debe a una cuestión política. Vale aclarar que el ex senador fue un severo detractor del gobernador Alfredo Cornejo y el ex mandatario Rodolfo Suarez, además ferviente defensor de la Ley 77.22.